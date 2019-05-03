Детальні характеристики смартфонів OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro опублікували в мережі

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OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro: характеристики та ціна
OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro: характеристики та ціна / Android Central

Незабаром відбудеться презентація смартфонів OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro і в мережі з'являється дедалі більше інформації щодо новинок. Цього разу інсайдери опублікували прес-рендери та реальні фото старшої моделі, а також детальні характеристики двох смартфонів.

Як повідомляє Phone Arena, OnePlus 7 Pro вийде в двох кольорах: синьому і темно-сірому.

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Особливості OnePlus 7 Pro. Як і передбачалося раніше, у Pro-версії не з'явиться ніяких вирізів або отворів в екрані, а фронтальна камера буде виїжджати з корпусу. Дисплей зігнутий по краях, як у флагманів Samsung.

OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro в синьому кольорі

На зворотному боці розміститься потрійна камера зі спалахом і логотипом компанії. За наявними даними, в якості основного сенсора буде використовуватися 48-мегапіксельний Sony IMX586 (об'єктив з діафрагмою f / 1.6, OIS + EIS), а компанію йому складуть модулі на 8 Мп і 16 Мп з триразовим оптичним зумом і надширококутним об'єктивом відповідно.

OnePlus 7 Pro
"Живі" фото OnePlus 7 Pro

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro

  • ДисплейРозмір: 6,64 дюйма
    Тип: AMOLED
    Частота оновлення: 90 Гц
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640 
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
    Фронтальна: висувна
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операціна системаAndroid 9.0 Pie

 

Особливості OnePlus 7. Також інсайдери розкрили деяких технічні характеристики майбутніх смартфонів. Цікаво, що звичайний OnePlus 7 отримає 6,2-дюймовий екран, тоді як в 6T встановлять дисплей на 6,4-дюйма.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7

  • ДисплейРозмір: 6,2 дюйма
    Тип: AMOLED
    Частота оновлення: 60 Гц
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 8 Мп
    Фронтальна: вбудована в дисплей
  • Акумулятор4 150 мАг
  • Операціна системаAndroid 9.0 Pie

 

Дата презентації та ціна. Презентація OnePlus 7 і OnePlus 7 Pro відбудеться 14 травня. За попередніми даними, Pro-версія буде коштувати 699 доларів (близько 18 600 гривень) за 6 ГБ + 128 ГБ, варіант на 8 ГБ + 256 ГБ обійдеться в 749 доларів (близько 20 000 гривень), а топова модифікація на 12 ГБ + 256 ГБ оцінюється в 819 доларів (близько 22 000 гривень).

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Теги: Ціни Техно Новини Техно Смартфони OnePlus
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