Детальні характеристики та ціна смартфона Redmi Note 8 Pro з'явились в мережі

Вже у четвер, 29 серпня, відбудеться презентація нового смартфона Redmi Note 8 Pro, проте витоки продовжують з’являтися в мережі. Інсайдер під ніком Xiaomishka поділився у Twitter детальними характеристиками новинки.

Зауважимо, частину з них раніше вже підтвердив сам виробник, але про деякі до цих пір не було інформації.

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За даними інсайдера, Redmi Note 8 Pro отримає наступні характеристики:

Дисплей: 6,53 дюйма, Full HD + (2340 х 1080 точок), з краплевидним вирізом. Процесор: MediaTek Helio G90T. Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ. Вбудоване сховище: 64/128 ГБ. Основна камера: 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, f / 1.7) + 8 Мп (ультраширококутний об'єктив) + 2 Мп (макрооб'єктив з фокусною відстанню 2 см) + 2 Мп (датчик глибини). Фронтальна камера: 20 Мп. Акумулятор 4500 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт. ОС: MIUI 10 на базі Android 9 Pie. Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм для навушників. Габарити: 161,3 х 76,4 х 8,8 мм. Вага: 199 г.



Дизайн смартфона Redmi Note 8 Pro

Ціна Redmi Note 8 Pro. Раніше стало відомо, що базова версія Redmi Note 8 Pro на 6 + 64 ГБ буде коштувати 250 доларів (близько 6 300 гривень), а модифікація на 8 + 128 ГБ – близько 295 доларів (приблизно 7 500 гривень).

Дата презентації Redmi Note 8 Pro. Презентація Redmi Note 8 Pro разом з Redmi Note 8 і першим телевізором бренду відбудеться 29 серпня.

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