Детальні специфікації відеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q з'явились в мережі

На початку місяця компанія NVIDIA представила мобільні прискорювачі GeForce RTX. Ноутбуки на базі нових відеокарт з’являться у вільному продажі вже найближчим часом, проте детальні характеристики з’явилися лише нещодавно.

З недавнього часу NVIDIA передбачає два підходи до створення високопродуктивних графічних рішень для мобільного сегменту, повідомляє Guru3D.

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У першому випадку використовуються практично повні аналоги настільних чіпів, можливо трохи обмежені по ліміту потужності. Користувач може розраховувати на максимальну продуктивність, але за це доводиться заплатити габаритами і вагою ноутбука.

Другий підхід відомий під назвою Max-Q. В цьому випадку відбувається зниження робочих частот і напруг до певної точки, в якій спостерігається максимальне співвідношення продуктивності на ват. Причому сама NVIDIA регламентує значення частот в дуже широкому діапазоні.



Характеристики відеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q

Це дає змогу виробникам зменшувати споживання енергії в кілька разів для оптимізації теплових режимів. Наприклад, номінальна частота турбо-режиму NVIDIA GeForce RTX 2080 становить 1800 МГц, а тепловий пакет 225 Вт. У той же час модифікація NVIDIA GeForce RTX 2080 може бути обмежена частотою 1100 МГц, але при цьому споживати не більше 80 Вт.

Окремо можна звернути увагу на індекс оцінювання продуктивності RTX-OPS. Він був введений спеціально для лінійки GeForce RTX.

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