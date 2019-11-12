Новий стрімінговий сервіс Disney Plus: дата виходу та перелік країн

90 Читать новость на русском
Disney Plus – коли вийде в Україні, список країн
Disney Plus: дата виходу / polygon.com

Корпорація The Walt Disney запускає власний стрімінговий сервіс Disney Plus. З 12 листопада сервіс запрацював у США, Канаді та Нідерландах. Про Україні точної інформації поки немає, ймовірно у нас він запрацює у 2021 році.

Ще через кілька днів, 19 листопада, сервіс запрацює в Австралії та Новій Зеландії.

Читайте також: Запрацював стрімінговий сервіс Apple TV+: він доступний і в Україні

Disney Plus в Україні

Під час анонсу у компанії Disney заявили, що планує запустити сервіс у всьому світі. Це має відбутись поступово, протягом наступних двох років.

Зокрема, 31 березня 2020 року Disney Plus має запрацювати у Великобританії, Франції, Італії, Іспанії та в інших західноєвропейських країнах.

У країнах Східної Європи він стане доступним у першій половині 2021 року. Ймовірно, тоді ж він запрацює і в Україні.

Що подивитись?

На сервісі Disney Plus представлять добре відомі картини від студій Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а також нові фільми і серіали. Зокрема, на сервісі представлять оригінальний серіал "Мандалорець", дія якого відбувається у всесвіті "Зоряних воєн".

Також ексклюзивно на Disney Plus будуть доступні серіали "Міс Марвел", "Жінка-Халк", "Маппети: Живи ще один день" тощо.

Ціна

  • На території США місячна підписка на стрімінговий сервіс коштує 6,99 доларів (175 гривень).
  • Підписка на рік у Сполучених Штатах обійдеться у 69,99 доларів (1750 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
сьогодні
11962
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Disney Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
11 листопада 20:06 PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
845
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
11 листопада 09:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 5837
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 22:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2997
Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
10 листопада 08:06 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Єва Шварц 1875
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
9 листопада 22:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
3106
Новини
Більше новин
Залиште відгук