Новий стрімінговий сервіс Disney Plus: дата виходу та перелік країн

Корпорація The Walt Disney запускає власний стрімінговий сервіс Disney Plus. З 12 листопада сервіс запрацював у США, Канаді та Нідерландах. Про Україні точної інформації поки немає, ймовірно у нас він запрацює у 2021 році.

Ще через кілька днів, 19 листопада, сервіс запрацює в Австралії та Новій Зеландії.

Читайте також: Запрацював стрімінговий сервіс Apple TV+: він доступний і в Україні

Disney Plus в Україні

Під час анонсу у компанії Disney заявили, що планує запустити сервіс у всьому світі. Це має відбутись поступово, протягом наступних двох років.

Зокрема, 31 березня 2020 року Disney Plus має запрацювати у Великобританії, Франції, Італії, Іспанії та в інших західноєвропейських країнах.

У країнах Східної Європи він стане доступним у першій половині 2021 року. Ймовірно, тоді ж він запрацює і в Україні.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.



Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT — Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019

Що подивитись?

На сервісі Disney Plus представлять добре відомі картини від студій Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а також нові фільми і серіали. Зокрема, на сервісі представлять оригінальний серіал "Мандалорець", дія якого відбувається у всесвіті "Зоряних воєн".

Також ексклюзивно на Disney Plus будуть доступні серіали "Міс Марвел", "Жінка-Халк", "Маппети: Живи ще один день" тощо.

Ціна

На території США місячна підписка на стрімінговий сервіс коштує 6,99 доларів (175 гривень).

Підписка на рік у Сполучених Штатах обійдеться у 69,99 доларів (1750 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно