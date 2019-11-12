Новий стрімінговий сервіс Disney Plus: дата виходу та перелік країн
Корпорація The Walt Disney запускає власний стрімінговий сервіс Disney Plus. З 12 листопада сервіс запрацював у США, Канаді та Нідерландах. Про Україні точної інформації поки немає, ймовірно у нас він запрацює у 2021 році.
Ще через кілька днів, 19 листопада, сервіс запрацює в Австралії та Новій Зеландії.
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Disney Plus в Україні
Під час анонсу у компанії Disney заявили, що планує запустити сервіс у всьому світі. Це має відбутись поступово, протягом наступних двох років.
Зокрема, 31 березня 2020 року Disney Plus має запрацювати у Великобританії, Франції, Італії, Іспанії та в інших західноєвропейських країнах.
У країнах Східної Європи він стане доступним у першій половині 2021 року. Ймовірно, тоді ж він запрацює і в Україні.
Що подивитись?
На сервісі Disney Plus представлять добре відомі картини від студій Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а також нові фільми і серіали. Зокрема, на сервісі представлять оригінальний серіал "Мандалорець", дія якого відбувається у всесвіті "Зоряних воєн".
Також ексклюзивно на Disney Plus будуть доступні серіали "Міс Марвел", "Жінка-Халк", "Маппети: Живи ще один день" тощо.
Ціна
- На території США місячна підписка на стрімінговий сервіс коштує 6,99 доларів (175 гривень).
- Підписка на рік у Сполучених Штатах обійдеться у 69,99 доларів (1750 гривень).
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