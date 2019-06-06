Дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10 розсекретили до анонсу: фото та відео

Ключові характеристики флагманського смартфона Samsung Galaxy Note 10 розкрили задовго до анонсу самого пристрою, однак особливості його дизайну тримали в таємниці. Та відомий інсайдер OnLeaks вже опублікував серію якісних знімків, які продемонстрували зовнішній вигляд Galaxy Note 10.

Дисплей. За даними джерела, Samsung обладнає новинку отвором для одинарної селфі-камери, розташованим по центру верхньої частини матриці. Діагональ вигнутого по краях дисплея з тонкими рамками і вбудованим сканером відбитків пальців складе 6,3 дюйма.

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Ймовірно вендор оснастить Note 10 панеллю Dynamic AMOLED з підтримкою HDR10 + і роздільною здатністю 3040 x 1440 пікселів.



Samsung Galaxy Note 10 отримає виріз в дисплеї під один модуль селфі-камери

Дизайн задньої кришки та торців. На скляній задній кришці розташується вертикально орієнтований модуль потрійної основної камери.

На нижньому торці смартфона розмістили решітку динаміка, порт USB Type-C і гніздо для стилуса S Pen. Лоток SIM-карти розмістився на верхній межі поруч з додатковим мікрофоном. 3,5-міліметрового аудіороз'єму апарат не отримає – за чутками, Samsung планує відмовитися від цього гнізда і в наступних ревізіях ґаджетів.



Samsung Galaxy Note 10 обладнають потрійним модулем основної камери

Основні характеристики. Список передбачуваних специфікацій майбутньої новинки включає процесор Snapdragon 855 або Exynos 9820 (в залежності від регіону), до 12 ГБ оперативної пам'яті і Android 9 Pie з коробки.



Дата анонсу Samsung Galaxy Note 10 наразі невідома

Апарату приписують габарити 162,6 х 77,4 х 7,9 міліметра і відсутність виділеної кнопки для запуску голосового асистента Bixby.

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Інші модифікації. З чуток, Samsung також представить і просунуту версію ґаджета під назвою Galaxy Note 10 Pro з 6,75-дюймовим дисплеєм, камерою з чотирма сенсорами, накопичувачем UFS 3.0 і підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт.

Дизайн Samsung Galaxy Note 10 – дивіться відео

Дата презентації та ціна. Офіційна дата анонса Samsung Galaxy Note 10 наразі не оголошена, залишається невідомою і ціна новинки.

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