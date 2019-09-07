Для нього і для неї: нова електрощітка від Xiaomi, яку майже не потрібно заряджати

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Електрощітка від Xiaomi, яку майже не потрібно заряджати
Електрощітка від Xiaomi, яку майже не потрібно заряджати / 4pda

Xiaomi продовжує розширювати асортимент побутових пристроїв. Її суббренд Soocas представив новинку - V1 Sonic. Щітка укомплектована у пластиковому кейсі, а її автономність досягає 60 днів.

У конструкції щітки Soocas V1 Sonic є магнітний генератор, завдяки якому максимальна частота коливань головки сягає 42 тисячі на хвилину. У порівнянні з маятниковими та вібраційними механізмами, рішення з магнітом збільшує однозарядний термін експлуатації виробу.

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У Soocas V1 Sonic є три режими роботи: делікатний – для чутливих зубів, стандартний – з помірною частотою вібрації головки, а також пульсуючий режим, який передбачає почергову зміну високої і низької частоти вібрацій. Перемикання здійснюється за допомогою кнопки.

Щітка Soocas V1 Sonic
Щітка Soocas V1 Sonic

Від одного заряду щітка здатна пропрацювати до 60 днів. Стан акумулятора можна контролювати за допомогою трьох діодів розміщених на ручці. Час повної зарядки складає 4 години. Soocas V1 Sonic буде представлена в двох кольорах: рожевому і блакитному.

Ціна. Вартість моделі компанія не розкриває. Старт продажів запланований на 9 вересня.

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Теги: Ґаджети Новини Техно Техно Xiaomi
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