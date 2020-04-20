Дослідники розробили революційну сонячну панель з рекордною ефективністю
За екологічними способами видобутку енергії майбутнє, і вже скоро вони стануть економічно вигідними. Технології не стоять на місці, і сонячні панелі постійно вдосконалюються, стаючи дешевшими і довговічнішими. Нова розробка американських дослідників може стати дійсно революційною, наблизившись до порогу ефективності в 50%.
Технологія була розроблена вченими з Національної лабораторії відновлюваної енергії (США). Створений ними сонячний елемент продемонстрував рекордну ефективність на рівні 47,1%. Це зробило його найефективнішим рішенням в світі на цей час, розповідає New Atlas.
До теми Інженери розробили незвичні сонячні елементи, які працюють вночі
Характеристики сонячної панелі
Створений пристрій одержав назву "сонячний елемент III-V з шістьма контактами", оскільки складається з шести різних типів фотоактивного шару, що включають різні матеріали. Всього було залучено близько 140 шарів, упакованих в панель, яка тонша за людську волосину.
Дослідники уточнюють, що рекордних показників вдалося досягти при яскравості світла, що в 143 рази перевищує сонячне. Для досягнення заявлених значень можна використовувати спеціальні дзеркала з фокусуванням. У звичайних умовах ефективність сонячного елемента досягає 39,2%, що також цілком непоганий результат.
Інший важливий прорив
Ще одним досягненням команди стали тандемні сонячні елементи, що є фотоелементами з двома різними типами фотоактивних шарів. У цьому випадку один шар був зроблений з перовськіту, в той час як інший є комбінацією міді, індію, галію і селену, яку команда називає CIGS.
Перовськіт збирає видиме світло, в той час як CIGS призначається для інфрачервоного випромінювання. Для поліпшення контакту між двома шарами команда додала шар атомів рубідію. Завдяки новій методиці вдалося досягти показника ефективності 24,16%.
Це істотний прорив, оскільки така технологія дозволяє виготовляти гнучкі сонячні модулі. Вони надзвичайно легкі і стійкі до опромінення, що відкриває можливості щодо їх застосування в космосі.
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