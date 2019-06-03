Довгоочікувані зрушення: нова графіка Intel виявилася кращою, ніж у AMD

З 28 травня до 1 червня в Тайбеї пройшла виставка Computex 2019, на якій компанії Intel та AMD представили нові процесори. За результатами синтетичних тестів Ryzen 3000 виявилися на висоті, однак в реальних задачах чіпи Intel Core 10 покоління показали одназначну перевагу над конкурентом.

Особливості нових інтегрованих відеокарт. Як повідомляє Fudzilla, у нових процесорах від AMD використовується інтегрована графіка Vega з TDP 25 Вт – аналогічний теплової пакет отримала і графіка від Intel 11 покоління.

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Історично склалося, що вбудований GPU від AMD завжди був потужнішим аналогів від Intel, але реальні тести показують, що ситуація нарешті змінилася.

Результати тестів. У більшості ігор інтегрована графіка від Intel демонструє велику частоту кадрів при однакових налаштуваннях, на відміну від аналога з "червоного табору".



Результати тестів нових інтегрованих відеокарт Intel та AMD

Наприклад, в Overwatch на низьких налаштуваннях графіки різниця становить 16%. У World of Tanks при середніх налаштуваннях розрив на користь "синіх" – 11%. В бенчмарках 3Dmark Sky Driver та 3Dmark Fire Strike графіка Intel виявилася швидше AMD на 15% і 12% відповідно.

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