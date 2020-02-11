Дуров запустив інструмент для анонімного інтернету

Команда месенджера Telegram, яку очолює підприємць Павло Дуров, запустила інструмент TON Sites. Він дає змогу створювати і отримувати доступ до сайтів в децентралізованої мережі TON (Telegram Open Network).

Як передає видання tech.liga.net, у цій мережі сайти може створювати практично кожен.

Важливо: Фахівці навчилися зламувати комп'ютери через яскравість монітора

Деталі

Як кажуть розробники, сайти TON майже не відрізняються від звичайних веб-сторінок. Але доступ до них відбувається за допомогою мережі TON, яка працює поверх інтернету. За таким принципом працюють проєкти анонімних тимчасових мереж на зразок I2P і Tor.

У кожного такого сайту є ADNL-адреса (замість поширених IPv4- або IPv6-адрес), вони приймають запити HTTP через розроблений Telegram протокол RLDP замість звичайного TCP або IP. Шифрування обробляється ADNL, тому розробникам не потрібно використовувати HTTPS.

Доступ до сайтів TON здійснюється за допомогою HTTP-> RLDP-проксі, що працює локально на клієнтському комп'ютері.

В чому небезпека

Річ у тому, що користувачів у цій мережі значно складніше ідентифікувати. Відтак, і обмежити доступ до сайту в ній теж буде непросто.

Тож тут може бути залучена дуже різна аудиторія, зокрема це можуть бути люди, що займаються протизаконною діяльністю. Як відомо Telegram вже має велику кількість каналів, які ведуть таку подібну діяльність.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно