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Екрани гнучких смартфонів Samsung та Motorola не переживають холод

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Гнучкі смартфони страждають від холоду / inputmag

Не встигли гнучкі смартфони Samsung Galaxy Z Flip і Motorola Razr надійти в продаж, як покупці почали скаржитися на проблеми з дисплеєм. Один з користувачів Twitter повідомив, що його новий Samsung Galaxy Z Flip тріснув прямо на місці згину. Можливо, це сталося через різкий перепад температур.

Користувач твітера mondoir так і не встиг покористуватися своїм Samsung Galaxy Z Flip. Відразу після того, як чоловік отримав телефон, він розпакував його та розкрив – екран тріснув під час підняття верхньої частини дисплея.

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З подібною ж проблемою зіткнувся і редактор видання Input Mag Рей Вонг, який поділився фотографіями зламаного Motorola Razr. На знімках видно, що дисплей телефону відшарувався від корпусу на місці згину.

За словами Вонга, він зробив на Razr кілька фотографії в морозний день, а потім приніс його додому. Різкий перепад температур міг привести до поломки дисплея.

Фото смартфона

 

Чим більше смартфон складався, тим більшим ставав проміжок. Окрім цього, на місці згину екран перестав реагувати на дотики.

У Motorola Razr є серйозний недолік. Мій Razr ніколи не падав і не піддавався впливу вологи. Холод може бути проблемою для всіх складних пристроїв. Телефон за 1500 доларів не повинен так ламатися. Не за тиждень, не за місяць і не за пів року, навіть за рік. Те, що ми бачимо, показує, наскільки складним є виготовлення гнучкого телефону,
– зазначив Рей Вонг.

Реакція Motorola

Редактори Input Mag звернулися до Motorola за коментарями. Наразі компанія ніяк не відреагувала на ситуацію. Раніше Motorola заявила, що Razr здатний легко витримати 100 000 складань.

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Теги: Техно Motorola Samsung Новини Техно Смартфони
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