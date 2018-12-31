Екс-співробітник Apple отримав бракований iPad Pro 2018

Проблема із зігнутими iPad Pro 2018 продовжує набирати обертів. І поки компанія Apple намагається переконати користувачів, що погнутий iPad Pro – це нормально, самі "щасливі" власники девайса скаржаться на непрофесіоналізм корпорації та навіть вимагають повернення грошей.

Про це повідомляє Geekon.

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Апогеєм даних скарг стала недавня ситуація, коли погнутий iPad Pro 2018 доставили колишньому директору з маркетингу компанії Apple – Майклу Гартенбергу. Колишній співробітник "яблучної корпорації" обурено написав про це в Twitter та заявив, що відправив покупку назад, вимагаючи повернути йому гроші за бракований девайс.

Історія з отриманням гнутого iPad співробітником Apple примітна тому, що він вирішив остаточно розвіяти спроби колишнього роботодавця виправдатися за невдалу партію планшетів з кволим корпусом. Майкл написав серію твітів, що пояснюють з його точки зору, що такі заяви з приводу нормальності гнутого ґаджета – просто відчайдушна спроба не отримати удар по репутації і продажах.



iPad Pro 2018 має вигнутий корпус

Майкл Гартенберг також заявив, що це не перша спроба Apple видати брак за нібито задуману особливість або неминучу умовність своєї продукції. Подібні прецеденти траплялися за часів його роботи в компанії. Майкл навіть сам брав участь у формуванні виправдань.

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Однак той факт, що зараз Apple говорить про безпечний ступінь погнутості iPad Pro, який не впливає на працездатність, на думку колишнього маркетинг-директора компанії, виглядає вкрай непереконливо і навіть смішно. Саме тому він зажадав у компанії офіційного повернення товару і радить робити так кожному, хто отримав новинку в гнутому стані.

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