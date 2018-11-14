Експерти прогнозують суттєве подорожчання кабельного телебачення в Україні

У 2019 році кабельне телебачення в Україні подорожчає на 15-40%. Про це заявляють в Асоціації правовласників і постачальників контенту.

Як сказано на сайті Асоціації, послуги платних телевізійних сервісів подорожчають вже з 1 січня. Мають на увазі телебачення, IPTV та телебачення інших технологій.

Абонплата може зрости на 15-40%, зважаючи на регіон, набір телевізійних каналів та різні економічні показники діяльності провайдерів.

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"Тарифи можуть бути і вищими, оскільки провайдерам доводиться також витрачати значні кошти на закупівлю прав на ретрансляцію розважальних іноземних телеканалів", – пояснили в асоціації.

За даними Держстату, за перше півріччя 2018 року середня вартість кабельного і цифрового телебачення на одного абонента становила 72 гривні. Підвищення тарифів пояснюють підвищенням плати за використання прав на інтелектуальну власність, підвищенням зарплати працівників, плати за електроенергію тощо.

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