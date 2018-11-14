Експерти прогнозують суттєве подорожчання кабельного телебачення в Україні

267 Читать новость на русском
В Україні подорожчає кабельне телебачення
В Україні подорожчає кабельне телебачення / Фото з відкритих джерел

У 2019 році кабельне телебачення в Україні подорожчає на 15-40%. Про це заявляють в Асоціації правовласників і постачальників контенту.

Як сказано на сайті Асоціації, послуги платних телевізійних сервісів подорожчають вже з 1 січня. Мають на увазі телебачення, IPTV та телебачення інших технологій.

Абонплата може зрости на 15-40%, зважаючи на регіон, набір телевізійних каналів та різні економічні показники діяльності провайдерів.

Читайте також: В Україні не можуть поділити торгову марку Xiaomi: причина конфлікту

"Тарифи можуть бути і вищими, оскільки провайдерам доводиться також витрачати значні кошти на закупівлю прав на ретрансляцію розважальних іноземних телеканалів", – пояснили в асоціації.

За даними Держстату, за перше півріччя 2018 року середня вартість кабельного і цифрового телебачення на одного абонента становила 72 гривні. Підвищення тарифів пояснюють підвищенням плати за використання прав на інтелектуальну власність, підвищенням зарплати працівників, плати за електроенергію тощо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
13 листопада 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
3412
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1626
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
661
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1890
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 853
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 20:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
4133
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук