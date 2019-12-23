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Rolls-Royce представила майбутнього чемпіона серед електролітаків: фото

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Електролітак від відомого автовиробника / Rolls-Royce

Відомий автовиробник авто класу люкс – компанія Rolls-Royce – представив прототип одномісного літака ionBird. Апарат здатен розвивати швидкість до 480 км/г. У нього буде три мотори, які будуть генерувати 750 кВт і забезпечать дальність польоту 320 км на одному заряді акумулятора. Перші польоти плануються навесні 2020 року.

Спортивний електролітак розробляється в рамках проєкту ACCEL в партнерстві з виробником електромоторів YASA і авіаційним стартапом Electroflight. За планами, він повинен буде встановити рекорд швидкості навесні 2020 року, повідомляє New Atlas.

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Технічні характеристики

Новий електричний літак Rolls-Royce буде оснащено електричною руховою установкою, яку компанія попередньо протестувала на випробувальній платформі ionBird. Три потужних електромотори отримають пряму систему охолодження, яка також захистить від перегрівання батареї та інші елементи конструкції.

На літак буде встановлена батарея з 6 тисячами комірок. Компанія стверджує, що це найвища щільність розміщення комірок в батареї, встановленій на літальному апараті. Вона дозволяє забезпечити 750В і 750 кВт, чого цілком достатньо для 250 домогосподарств.

Електролітак від Rolls-Royce
Електролітак від Rolls-Royce зможе пролетіти 320 кілометрів

Літак вийшов не тільки чистим, але й тихим завдяки пропелерам зі зниженою кількістю оборотів в хвилину. До того ж, ефективність енергосистеми досягає 90% в порівнянні з 50% в разі гоночних автомобілів "Формули-1".

Електролітак від Rolls-Royce
Перші польоти заплановані на весну 2020 року

До речі, свій внесок у розробку електролітаків робить і NASA. У листопаді агентство показало експериментальний літальний апарат Maxwell X-57. Замість традиційних ДВЗ він обладнаний 14 електричними моторами, які більш ефективні та не виробляють викидів вуглекислого газу і менше шумлять.

Ціна

Наразі жодних деталей щодо ціни не розкривається. Весною 2020 року літак намагатиметься встановити рекорд швидкості серед електричних літаків. Попередній рекорд належить Siemens, компанія створила власний літальний апарат з електромоторами, який зміг набрати швидкість в 338 км/г. Siemens побудувала свій електролітак Extra 330LE на базі турбогвинтового акробатичного літака.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно авіація Rolls-Royce Техно Ґаджети
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