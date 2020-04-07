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Електромобілі Tesla стартуватимуть з місця ще швидше

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Електрокари Tesla отримають режим "Cheetah stance" / Electrek

Tesla працює над новою версією режиму Launch Mode, яка отримає режим під назвою "Поза гепарда" ("Cheetah stance"). Ця функція дозволить запустити адаптивну підвіску зі стану спокою, притиснувши передню вісь автомобіля до землі.

Минулого року Tesla розробила нову адаптивну пневматичну підвіску для своїх дорогих комплектацій Model S і Model X. Вона повинна була забезпечувати особливу м'якість руху хайвеями або при використанні автопілота і підвищувати керованість під час більш динамічного водіння, розповідає Electrek.

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Нова функція "Поза гепарда"

Зараз же Tesla збирається доповнити цю підвіску додатковою функцією. Компанія зайнялася  оновленням режиму Launch Mode, який дозволить електромобілям компанії – Model S і Model X з оновленням Raven – стартувати в повну силу.

Для поліпшення сили тяги, адаптивна підвіска приймає "позу гепарда" (опускає передню вісь) і регулює амортизацію,
– зазначається в описі функції.

Нова версія режиму Launch Mode пройде випробування серед обмеженої групи власників електромобілів, за програмою раннього доступу. Вони стануть фокус-групою і розкажуть компанії про свої враження від функції "Cheetah stance". Коли вона з'явиться в інших користувачів поки не ясно.

Компанія наразі не розкриває даних про те, як новий режим вплине на прискорення автомобіля з місця. Варто зазначити, що найбільш "заряджені" версії Tesla й сьогодні розганяються до 100 км менше, ніж за 4 секунди.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Електромобілі Tesla Новини Техно Ґаджети
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