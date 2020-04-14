Ентузіасти встановили Windows 10 на смартфони Xiaomi і Samsung
Хоча офіційно смартфони під управлінням Windows вже давно не виробляються, користувачі не залишають спроб "подружити" Android-гаджети з найпопулярнішою операційною системою. У минулому році вона дісталася до смартфона OnePlus 6, а недавно була перенесена відразу на два інших апарати: Xiaomi Mi6 та Samsung Galaxy S8.
Розробник з ніком @tomchrisdperez опублікував в мережі знімок Xiaomi Mi6 зі встановленою на ньому ARM-версією операційної системи Windows 10. За його словами, позитивного результату вдалося досягти завдяки виправленню помилки, пов'язаної з витоком пам'яті.
Цікаво У Windows 10 з'явилися ексклюзивні функції для смартфонів Samsung
Крім того, ентузіаст під псевдонімом Evsio0n розмістив в своєму Twitter-блозі фото Samsung Galaxy S8, на дисплеї якого відображається процес встановлення "десятки". Він зазначив, що гаджети з процесорами Snapdragon можуть без проблем запускати полегшену версію Windows 10.
Інструкції з встановлення деськтопной ОС на смартфони автори знімків поки не опублікували.
Інші експерименти з Windows 10
Нещодавно один із ентузіастів вирішив перевірити, скільки насправді оперативної пам'яті потрібно для встановлення Windows 10 на комп'ютер. Результат був доволі неочікуваним: для запуску Windows 10 потрібно значно менше оперативки ніж мінімальний 1 гігабайт вказаний у офіційних вимогах, але детальніше про цю історію читайте тут.
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