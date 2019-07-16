Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців

15 липня сервіс російських розробників FaceApp увірвався у топи за кількістю завантажень у магазинах App Store та Google Play по всьому світу. Шалено популярним додаток став в і Україні.

Однак, існує кілька тривожних фактів про додаток, що змушує задуматись.

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"Російський слід"

Сервіс FaceApp був створений у 2017 році. Його творцем є колишній працівник "Яндекса" Ярослав Гончаров, CEO російської компанії Wireless Lab.

Юридична адреса компанії – російська. Як відомо, в Російській Федерації діє закон про зберігання даних користувачів на місцевих серверах. Тож існує ймовірність, що російські спецслужби можуть отримати доступ до даних, які збирає додаток.

Додаток FaceApp вміє перетворили чоловіка на жінку

Які дані збирає FaceApp?

Як розповів Техно 24 програміст Макс Фрай, FaceApp запитує ті ж дані, які ж збирають більшість інших додатків, як наприклад Facebook.

Так, його розробили в Росії. Створили його ще кілька років тому. Але розлетілося останнє оновлення, яке робить дуже реалістичний результат. Можна багато теорій придумати, але абсолютно всі додатки на телефоні збирають дані користувачів,

– каже Макс Фрай.

Отож, якщо встановити додаток на смартфон, то він також матиме доступ до усіх фото на пристрої. Також FaceApp може збирати інформацію про те, якими сервісами користується власник; на які сайти заходить користувач; деяку інформацію з браузера тощо.

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Чи варто боятись?

Подібну інформацію збирають більшість додатків. Ці дані використовують, щоб краще вивчати користувачів і пропонувати їм більш підходящі послуги і релевантну рекламу.

Тож якщо користувачі не мають якоїсь конфіденційної інформації, то боятись не варто.

"Контролювати масові "флешмоби" важко, можливо це випадковість, а можливо і ні. Але розповідати, що це було зроблено росіянами, наприклад, проти українців, може бути нерозумно", – додав Макс Фрай.

Що таке FaceApp? Це додаток, що працює на базі штучного інтелекту. Він використовує готове фото користувача. Нейромережа може перетворювати чоловіка на жінку або навпаки. А також змінювати колір волосся, шкіри, додавати усмішку.



Нещодавно розробники додали нову функцію, яка показує як людина виглядатиме у старості. Саме останнє оновлення призвело до шквалу популярності цього застосунка.

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