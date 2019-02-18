Facebook вносить користувачів до "чорного списку" за погрози Марку Цукербергу

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Getty Images

Служба безпеки Facebook створила список користувачів, які погрожували компанії та співробітникам в соцмережі. Окрім того, в цей список регулярно потрапляють особи, які погрожували Марку Цукербергу.

Телеканал CNBC із посиланням на співробітників Facebook повідомив, що служба інформаційної безпеки Facebook здатна відстежити таких користувачів, за якими "варто слідкувати", куди б вони не направились.

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Для цього використовуються дані про місцезнаходження, що надаються додатками і сайтами Facebook.

Хто може потрапити до "чорного списку"? Погрози на адресу компанії і співробітників перевіряються і користувачі додаються в список "орієнтувань", якщо загрози вважатимуть достовірними. У список можна потрапити якщо кілька разів з'явитися на території штаб-квартири або написати електронного листа з реальними погрозами.

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Але також до списку регулярно заносять користувачів, які ображають главу соцмережі Марка Цукерберга в своїх публікаціях.

Як перевіряють достовірність загрози? Щоправда чітких критеріїв "достовірності загрози" у служби безпеки немає, тому у "чорний список" можна потрапити навіть за необережне висловлювання або гнівний пост.

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Теги: Техно Інтернет Facebook Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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