Фітнес-браслет Honor Band 5 з унікальною функцією представили офіційно

598 Читать новость на русском
Honor Band 5 представили офіційно
Honor Band 5 представили офіційно / mobidevices.ru

Бренд Honor, що входить до складу китайського технологічного гіганта Huawei, провів презентацію, в рамках якої представив нове покоління фітнес-браслета Honor Band 5.

Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,95 дюйма з роздільною здатністю 240x120 пікселів. Екран також має захисне 2,5D-скло та захист від води і пороху.

Читайте також: Новий розумний годинник Galaxy Watch Active 2 показали на офіційному фото

Функції. Новий фітнес-трекер вміє моніторити серцевий ритм. розрізняє до 10 видів спортивних занять (біг, плавання і так далі) і аналізує якість сну.

Також він отримав унікальну фішку – здатність вимірювати насичення крові киснем. При зниженні цього показника, у користувача розвивається гіпоксія. Людина починає відчувати головний біль, задишку та запаморочення.

Honor Band 5

Honor Band 5 отримав цікаву фішку

Ціна. Honor Band 5 надійде у продаж у двох версіях:

  1. Стандартна оцінена у 28 доларів (трохи більше 700 гривень);
  2. За модель із NFC потрібно буде заплатити 31 долар (860 гривень).

Фітнес-браслет надійде у продаж з 29 липня. Коли він стане доступним на території України та скільки буде коштувати – поки невідомо.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
9758
Теги: Новини Техно Техно Honor Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
23 липня 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
449
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1008
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1233
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2197
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
20 липня 22:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4230
Новини
Більше новин
Залиште відгук