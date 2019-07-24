Фітнес-браслет Honor Band 5 з унікальною функцією представили офіційно

Бренд Honor, що входить до складу китайського технологічного гіганта Huawei, провів презентацію, в рамках якої представив нове покоління фітнес-браслета Honor Band 5.

Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,95 дюйма з роздільною здатністю 240x120 пікселів. Екран також має захисне 2,5D-скло та захист від води і пороху.

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Функції. Новий фітнес-трекер вміє моніторити серцевий ритм. розрізняє до 10 видів спортивних занять (біг, плавання і так далі) і аналізує якість сну.

Також він отримав унікальну фішку – здатність вимірювати насичення крові киснем. При зниженні цього показника, у користувача розвивається гіпоксія. Людина починає відчувати головний біль, задишку та запаморочення.

Honor Band 5 отримав цікаву фішку

Ціна. Honor Band 5 надійде у продаж у двох версіях:

Стандартна оцінена у 28 доларів (трохи більше 700 гривень); За модель із NFC потрібно буде заплатити 31 долар (860 гривень).

Фітнес-браслет надійде у продаж з 29 липня. Коли він стане доступним на території України та скільки буде коштувати – поки невідомо.

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