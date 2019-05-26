Ford створив двоногих роботів-кур’єрів: відео

Компанія Ford у співпраці із американським стартапом Agility Robotics розробили двоногих роботів. У майбутньому вони зможуть доставляти посилки під двері.

Тестування почнуть проводити не раніше наступного року. У ньому візьмуть участь до 100 безпілотних автомобілів Ford і роботів Digit, виробництва Agility Robotics.

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Один такий робот може піднімати до 18 кілограмів. Він також вміє уникати перешкоди на дорозі і підніматися по сходах.

При цьому по дорозі Digit можна буде розмістити у багажнику автомобіля. Робот буде розкладатись лише для того, щоб донести покупку до дверей будинку.

Робот-кур'єр від Ford: відео

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