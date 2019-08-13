Фото на смартфон Google Pixel 4, виявилося фейком

Нещодавно очільник відділу з дизайну Google опублікував фото, яке, ймовірно, зроблене на камеру нового флагмана компанії – Pixel 4. Фото викликало шквал обговорень і автор знімка поспішив розкрити всі деталі пристрою, на який зробили світлину.

На який смартфон зробили фото? Клод Зельвегер пояснив, що знімав опублікований кадр на представлений раніше Google Pixel 3A. Максимальна кратність збільшення цього смартфона становить 10х, а не 20х, як могли подумати користувачі мережі, повідомляє The Verge.

Читайте також: Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Щоб домогтися незвичайного ракурсу, автор знімка не збільшував фотографію, кадрував вихідне зображення без втрати якості.



Фото, яке викликало стільки галасу

Чи отримає Google Pixel 4 20-кратний оптичний зум? Навіть якщо Google випустить Pixel 4 з функцією 20-кратного наближення, воно з найбільшою ймовірністю не буде повністю оптичним. Швидше за все, компанія скористається гібридним рішенням, яке вже реалізовано в інших флагманських смартфонах.

Дата презентації Google Pixel 4. Зауважимо, презентація нових смартфонів Google запланована на початок жовтня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно