Фото на смартфон Google Pixel 4, виявилося фейком

63 Читать новость на русском
Ймовірний дизайн Google Pixel 4
Ймовірний дизайн Google Pixel 4 / Фото з вільних джерел

Нещодавно очільник відділу з дизайну Google опублікував фото, яке, ймовірно, зроблене на камеру нового флагмана компанії – Pixel 4. Фото викликало шквал обговорень і автор знімка поспішив розкрити всі деталі пристрою, на який зробили світлину.

На який смартфон зробили фото? Клод Зельвегер пояснив, що знімав опублікований кадр на представлений раніше Google Pixel 3A. Максимальна кратність збільшення цього смартфона становить 10х, а не 20х, як могли подумати користувачі мережі, повідомляє The Verge.

Читайте також: Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Щоб домогтися незвичайного ракурсу, автор знімка не збільшував фотографію, кадрував вихідне зображення без втрати якості.

Google Pixel 4
Фото, яке викликало стільки галасу

Чи отримає Google Pixel 4 20-кратний оптичний зум? Навіть якщо Google випустить Pixel 4 з функцією 20-кратного наближення, воно з найбільшою ймовірністю не буде повністю оптичним. Швидше за все, компанія скористається гібридним рішенням, яке вже реалізовано в інших флагманських смартфонах.

Дата презентації Google Pixel 4. Зауважимо, презентація нових смартфонів Google запланована на початок жовтня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Медовий Спас або Маковія: історія свята та прикмети
сьогодні
23223
Теги: Техно Смартфони Google Pixel Google Pixel 3 Google
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
сьогодні 16:11 Зорепад Персеїди: фото та відео із соцмереж
628
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
сьогодні 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 5845
Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
12 серпня 15:30 Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
7959
Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
11 серпня 22:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
Ірина Полицька 1296
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
11 серпня 11:06 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
Анастасія Можаровська 3684
Новини
Більше новин
Залиште відгук