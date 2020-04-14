Фото Сонця показали у високій роздільній здатності: кадри вражають

Вчені Університету Центрального Ланкаширу опублікували нові знімки зовнішнього шару Сонця. Однак, ці фото мають високу роздільну здатність і деталізацію. Виглядають кадри вражаюче.

Ці знімки зробили під час третьої місії телескопа High-Resolution Coronal Imager (Hi-C), сказано на uclan.ac.uk.

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Детальніше про місію

Під час запуску ракета досягла висоти 283 км, а телескоп робив знімки кожні 4 секунди протягом 5 хвилин і 35 секунд. Всього політ тривав близько 10 хвилин.

Ця місія відбулася ще 29 травня 2018 року. Однак, знімки в такій детальній роздільній здатності поки не публікували.

Телескоп Hi-C може розпізнавати структури в атмосфері Сонця розміром до 70 км – це близько 0,01% від його розміру. Тож фото поверхні мають найвищу роздільну здатність із усіх коли-небудь знятих.

Користь фото

На фото видно пасма з ниток плазми, ширина ниток становить близько 500 км.

Зараз вчені працюють над тим, щоб вивчити як утворюються ці гарячі пучки. Зокрема, як вони виникли, та як допоможуть зрозуміти процеси виникнення сонячних спалахів і бур.

Фото сонця – деталізація вражає / uclan.ac.uk

"Це дивовижне відкриття поліпшить наше розуміння потоку енергії, який йде через шари Сонця й до самої Землі. Це дуже важливо, якщо ми хочемо змоделювати й передбачити поведінку нашої життєдайної зірки", – каже вчений Каліфорнійського університету, доктор Том Вільямс.

Найдетальніше зображення поверхні Сонця: відео

Міжнародна група дослідників зараз розробляє плани запуску наступної місії Hi-C. Крім того, до Сонця прямують дослідні космічні кораблі: зонд NASA Parker Solar Probe та орбітальний апарат ESA Solar Orbiter (SolO).

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