Главу Xiaomi "спіймали" із новим флагманським смартфоном Redmi

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Глава Xiaomi із флагманським смартфоном Redmi
Глава Xiaomi із флагманським смартфоном Redmi / slashleaks.com

Чимало фанатів Xiaomi з нетерпінням чекають виходу нового флагманського смартфону під брендом Redmi. Та глава бренду заявив, що новинка на базі Snapdragon 855 поки не голова до виходу.

На сервісі Slashleaks розмістили фото, на якому глава Xiaomi Лей Цзюнь користується таким смартфоном.

Вірніше, він не користується девайсом у момент фото, але пристрій лежить у нього на столі.

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Як пишуть джерела, це один з перших прототипів смартфона Redmi, що працює на топовому процесорі Snapdragon 855. Наразі смартфон проходить внутрішнє тестування.

Redmi на Snapdragon 855

Мова йде про цей смарфтон 

Деталі. Насправді інформації про новинку дуже мало. Єдине, що можна розгледіти на знімку, що смартфон отримає 3,5-мм аудіороз'єм. Також джерело запевняє, що новинка буде оснащена висувною фронтальною камерою.

Redmi на Snapdragon 855

Новинка Redmi на Snapdragon 855

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
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