Головний технічний директор Tesla йде з посади

Співзасновник компанії Tesla та її головний технічний директор Джефф "JB" Штробель, вирішив покинути свою посаду. Тут він пропрацював останні 15 років.

Як повідомив глава компанії Ілон Маск, Джефф не повністю покидає компанію і виконуватиме роль «старшого радника» (senior advisor), передає видання The Verge.

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"Я хотів би подякувати JB за його фундаментальну роль у створенні та впровадженні Tesla. Якби ми не пообідали в 2003 році, компанії Tesla не була б, по суті", – сказав Маск.

Тимчасово, посаду Штробеля виконуватиме віце-президент з технологій Дрю Багліно. Хто обійме посаду технічного директора компанії поки не повідомляють.

Що відомо про Джеффа Штробеля? Він приєднався до Tesla в середині 2000-х років, коли Маск вперше інвестував в стартап. Формально засновниками Tesla називають Еберхарда і Тарпеннінга, але фактичними є якраз Штробель і Маск.

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