Головний тренд на ринку смартфонів – прогноз інсайдера

На ринку смартфонів теж можна чітко простежити тенденції і тренди. Відомий інсайдер Ice Universe, що часто розповідає про новинки мобільної індустрії, зробив прогноз щодо трендів середі дисплеїв флагманських смартфонів у 2021 році.

За його словами, на зміну "екранів-водоспадів" які дуже популярні у цьому 2020 році придумають оригінальніші рішення. Це буде curved display або вигнутий дисплей.

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Що відомо про curved display

За даними інсайдера, екрани таких нових гаджетів будуть загнуті не з двох, а з усіх чотирьох сторін. Це дасть змогу використовувати дуже вузькі рамки. Раніше Ice Universe прогнозував такий екран ще в 2019-му, але тоді виробники обмежилися бічними сторонами дисплеїв.

Новий тренд на ринку смартфонів / Скріншот

За його прогнозами, що першою "набереться сміливості" компанія Huawei.

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