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Головний тренд на ринку смартфонів – прогноз інсайдера

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Як виглядатимуть смартфони у 2021 році / 4pda

На ринку смартфонів теж можна чітко простежити тенденції і тренди. Відомий інсайдер Ice Universe, що часто розповідає про новинки мобільної індустрії, зробив прогноз щодо трендів середі дисплеїв флагманських смартфонів у 2021 році.

За його словами, на зміну "екранів-водоспадів" які дуже популярні у цьому 2020 році придумають оригінальніші рішення. Це буде curved display або вигнутий дисплей.

Важливо Коронавірус стрімко обвалив ринок смартфонів

Що відомо про curved display

За даними інсайдера, екрани таких нових гаджетів будуть загнуті не з двох, а з усіх чотирьох сторін. Це дасть змогу використовувати дуже вузькі рамки. Раніше Ice Universe прогнозував такий екран ще в 2019-му, але тоді виробники обмежилися бічними сторонами дисплеїв.

Новий тренд на ринку смартфонів / Скріншот

За його прогнозами, що першою "набереться сміливості" компанія Huawei.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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