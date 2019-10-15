Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна

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Google Pixel 4 і Google Pixel 4 XL: характеристики, ціна, фото
Google Pixel 4: характеристики, фото, ціна / 9to5Google

На своєму вже традиційному заході Made by Google пошуковик представив свої флагманські смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL. Новинки отримали оновлений дизайн, потужну начинку та відмінні фотоможливості.

Дизайн. Головною зміною в дизайні нових "пікселів" став квадратний майданчик для камер, подібно до iPhone 11. Однак пошуковик вирішив не збільшувати кількість модулів основної камери (їх тут, як і раніше лише два), з огляду на це рішення про редизайн смартфонів виглядає доволі дивно.

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Спереду вгорі бачимо доволі товсту рамку, де розмістили радар Soli, а також динамік, одинарну фронтальну камеру і комплект датчиків для розпізнавання особи.

Новинка отримала чорний, білий та помаранчевий колір корпусу.

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL

Камери розмістили у квадратному модулі 

Диспелей. Google Pixel 4 та Pixel 4 XL отримали дисплей розміром 5,7 та 6,3 дюйма відповідно. Обидва екрани представлені OLED-панелями із роздільною здатністю Full HD+ та QHD+ відповідно. Крім того екрани зможуть похизуватися частотою оновлення 90 Гц.

Технічні характеристики. Новинки працюють на базі топового процесора Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудоване сховище смартфона представлене в двох варіантах – 64 ГБ та 128 ГБ. Старша модель "пікселів" отримала акумулятор на 3 700 мАг, а от молодша зможе запропонувати батарею лише на 2 800 мАг. Також підтримується бездротова зарядка Pixel Stand. 

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL  отримали 3 кольори кольору 

Обидві новинки з коробки отримують управління операційною системою Android 10. Вони мають захист від води і пилу на рівні IP68.

У стандартну комплектацію новинок входить 18-ватний зарядний адаптер і кабель USB Type-C, а навушників і перехідника з USB Type-C на 3,5 мм немає.

Камери. На скляній задній панелі розмістився подвійний модуль основної камери, який включає основний модуль на 12 Мп (Dual-Pixel)12 Мп основний і 16 Мп телефото об'єктиви. Селфі-камера представлена модулем на 8 Мп.

Щодо особливостей камери – неймовірна деталізація знімків, зокрема під час роботи зуму, а також вражаюча нічна зйомка. При цьому в компанії наголошують, що цього вдалось досягнути завдяки рішенням у софті, а не через "залізо".

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL

Можливості камери вражають

Фішки. Серед основних переваг нових смартфонів: функція Motion Sense, яка передбачає управління смартфоном за допомогою жестів. Для реалізації цієї функції використовують мініатюрні радари.

Дата виходу та ціна. Під час презентації оголосили вартість молодшої версії Google Pixel 4, яка стартує від 799 доларів (20 тисяч гривень. Старт продажів 0від сьогодні, 15 жовтня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducing Google Pixel 4 – a phone made the Google way. . Google’s most helpful phone yet gets the best photos every time, any time. Capture the stars with Night Sight*, make it feel like the front row with Super Res Zoom, and magically balance light with dual exposure controls. . It’s your copilot for when you need some extra help. Motion Sense** lets you go hands-free by swiping your hand to skip a song while driving or silencing a call with the flick of a wrist when you have greasy pizza fingers. . It helps speed up and simplify tasks with the new Google Assistant, like opening apps, searching across apps, and multitasking on your phone. The new Google Assistant is coming first to Pixel 4. US only. . Pixel 4 starts at $799 and is available in Just Black, Clearly White, and limited edition Oh So Orange. On Sale October 24th. . #madebygoogle #pixel4 . . . . . . . . . . *See g.co/pixel/astrophotography to learn more about astrophotography on Pixel 4 . **Coming soon to Japan. Motion Sense functional in the US, Canada, Singapore, Australia, Taiwan, and most European countries. Not all phone features are controlled by Motion Sense. For more information see g.co/pixel/motionsense"

Допис, поширений Made by Google (@madebygoogle)

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Теги: Техно Новини Техно Google Pixel Google Смартфони
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