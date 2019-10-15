Google офіційно представила смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL: характеристики та ціна

На своєму вже традиційному заході Made by Google пошуковик представив свої флагманські смартфони Pixel 4 та Pixel 4 XL. Новинки отримали оновлений дизайн, потужну начинку та відмінні фотоможливості.

Дизайн. Головною зміною в дизайні нових "пікселів" став квадратний майданчик для камер, подібно до iPhone 11. Однак пошуковик вирішив не збільшувати кількість модулів основної камери (їх тут, як і раніше лише два), з огляду на це рішення про редизайн смартфонів виглядає доволі дивно.

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Спереду вгорі бачимо доволі товсту рамку, де розмістили радар Soli, а також динамік, одинарну фронтальну камеру і комплект датчиків для розпізнавання особи.

Новинка отримала чорний, білий та помаранчевий колір корпусу.

Камери розмістили у квадратному модулі

Диспелей. Google Pixel 4 та Pixel 4 XL отримали дисплей розміром 5,7 та 6,3 дюйма відповідно. Обидва екрани представлені OLED-панелями із роздільною здатністю Full HD+ та QHD+ відповідно. Крім того екрани зможуть похизуватися частотою оновлення 90 Гц.

Технічні характеристики. Новинки працюють на базі топового процесора Snapdragon 855 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудоване сховище смартфона представлене в двох варіантах – 64 ГБ та 128 ГБ. Старша модель "пікселів" отримала акумулятор на 3 700 мАг, а от молодша зможе запропонувати батарею лише на 2 800 мАг. Також підтримується бездротова зарядка Pixel Stand.

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL отримали 3 кольори кольору

Обидві новинки з коробки отримують управління операційною системою Android 10. Вони мають захист від води і пилу на рівні IP68.

У стандартну комплектацію новинок входить 18-ватний зарядний адаптер і кабель USB Type-C, а навушників і перехідника з USB Type-C на 3,5 мм немає.

Камери. На скляній задній панелі розмістився подвійний модуль основної камери, який включає основний модуль на 12 Мп (Dual-Pixel)12 Мп основний і 16 Мп телефото об'єктиви. Селфі-камера представлена модулем на 8 Мп.

Щодо особливостей камери – неймовірна деталізація знімків, зокрема під час роботи зуму, а також вражаюча нічна зйомка. При цьому в компанії наголошують, що цього вдалось досягнути завдяки рішенням у софті, а не через "залізо".

Можливості камери вражають

Фішки. Серед основних переваг нових смартфонів: функція Motion Sense, яка передбачає управління смартфоном за допомогою жестів. Для реалізації цієї функції використовують мініатюрні радари.

Motion Sense helps you get things done on your #pixel4 without touching it. Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019

Дата виходу та ціна. Під час презентації оголосили вартість молодшої версії Google Pixel 4, яка стартує від 799 доларів (20 тисяч гривень. Старт продажів 0від сьогодні, 15 жовтня.