Google "поховає" окуляри доповненої реальності Glass Explorer Edition

Список скасованих продуктів Google поповнився ще одним пристроєм – компанія оголосила про припинення підтримки окулярів доповненої реальності Google Glass Explorer Edition. Зауважимо, пристрій дебютував на ринку в 2014 році із цінником 1 500 доларів.

Власники колись амбітного ґаджета Google Glass Explorer Edition вже почали отримувати фінальне оновлення прошивки, яке "вбиває" більшу частину його функцій.

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Що відомо про оновлення

Відповідно до опису апдейта на офіційному сайті Google, користувачі повинні завантажити та встановити останню версію прошивки самостійно до 25 лютого 2020 року. Після зазначеної дати оновлення видалить "необхідність і можливість" використовувати обліковий запис Google при роботі з пристроєм і "відв'яже" його від сервісів компанії.

Презентація Google Glass Explorer Edition – дивіться відео

Google Glass Explorer Edition продовжить працювати і без установки нової прошивки, але в будь-якому випадку втратить доступ до екосистеми сервісів Google, а також можливість роботи з мобільним додатком MyGlass для смартфонів.

Чи працюватимуть далі окуляри

Хоча окуляри і втратять більшу частину сервісних функцій, в "цеглину" вони не перетворяться: користувачам будуть доступні функції Bluetooth, можливість завантаження сторонніх додатків, а також зйомка відео і фотографій.

Які окуляри не отримають "вбивчого" оновлення

Апдейт не зачепить корпоративну версію Google Glass Enterprise Edition, яку вендор почав пропонувати представникам будівельної індустрії і лікарям близько двох років тому.

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