Google позбавить Android-додатки від нав'язливої реклами

В Google Play не так багато справді небезпечних шкідливих програм. Переважна більшість з них ніяк не шкодять користувачам. Однак багато розробників зловживають нав'язливою рекламою, яка заважає користуватися додатком. Особливо це стосується безкоштовних програм та ігор, для яких реклама – основне джерело монетизації.

Компанія Google вирішила мінімізувати кількість нав'язливої реклами в додатках, яка в тому чи іншому вигляді перешкоджає використанню пристроїв.

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Яку рекламу приберуть з додатків

Мовиться про рекламу, що перекриває собою весь екран, оголошення, які прокручуються у фоновому режимі та знижують автономність смартфона. Також зникнуть банери, які вбудовуються в системні елементи і розсилаються додатками у вигляді повідомлень з рекомендацією перейти за посиланням купити щось або встановити якийсь софт.

Наразі Google вже видалила з Google Play 600 додатків, які порушують правила розміщення в каталозі, але, судячи з усього, цим справа не обмежиться.

З розвитку інструментів для обману користувачів ми будемо продовжувати інвестувати в нові технології виявлення і запобігання виникаючих загроз. Це може бути деструктивна реклама, генерація неприпустимого трафіку і все що завгодно. Ми плануємо і далі вдосконалювати нашу політику безпеки, роблячи нашу платформу і екосистему справді комфортною як для користувачів, так і для рекламодавців,

– заявили в Google.

Щоб максимально ефективно виявляти програми-порушники, розробники компанії підготували спеціальний набір алгоритмів, заснованих на машинному навчанні. Вони в автоматичному режимі аналізують вміст додатків з Google Play і, в разі виявлення ознак "не контекстної реклами", як її називає Google, блокує їм доступ до каталогу.

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