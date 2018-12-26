Google представила сервіс для малювання Jamboard: що він вміє

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Google Jamboard: функції сервісу
Google Jamboard: функції сервісу / Фото з вільних джерел

Компанія Google оголосила про запуск нового сервісу, який доповнюватиме офісний пакет Google Docs. Нова програма отримала назву Google Jamboard та стане найпростішим сервісом для малювання.

Про це повідомляє Geekon.

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Поки що новий проект працює тільки через браузер, проте в блозі Google зазначено, що в розробці знаходиться і повноцінний мобільний додаток Google Jamboard.

Як стверджують представники пошуковика, вихід нового сервісу багато в чому обумовлений проханнями самих користувачів, які вважають за краще робити малюнки в єдиній екосистемі.

Google Jamboard
Google Jamboard наразі доступний лише в десктопній версії

Фактично, головна перевага і мета програми Google Jamboard – синхронізація і збереження в обліковому записі Google всіх матеріалів і створених документів в даному сервісі. Це означає, що у користувача завжди буде доступ до своїх ідей і думок, які можна завантажити у форматі PNG прямо з Google Диска на будь-якій можливій платформі.

Функціонал нового сервісу Google досить обмежений. У програмі є перемикання товщини лінії малювання, 4 змінних пера для малювання, ластик для очищення полотна і палітра для вибору кольору. Перейти в новий сервіс для малювання від Google можна вже зараз з сторінки "Сервіси" в акаунті Google або з головної сторінки браузера Chrome.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Google
Джерело: Техно
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