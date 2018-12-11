Google стався витік даних: постраждали 50 мільйонів користувачів

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Витік даних Google: причини
Google стався витік даних

У корпорації Google заявили, що виявили програмну недоробку, через яку сторонні розробники отримали доступ до даних 52,5 мільйонів користувачів соціальної мережі Google+.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

У зв’язку з цим Google перенесла закриття своєї соцмережі Google+ на квітень 2019 року. Раніше проект планували відключити для користувачів в серпні.

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Як розповіли у компанії, виявлений баг давав змогу розробникам переглядати дані акаунтів і зачепив 52,5 млн користувачів. Зловмисникам потрапили до рук імена, email-адреси, рід діяльності і вік. Інформація відображалася навіть для «приватних» профілів.

Цей баг пропрацював всього 6 днів – з 7 по 13 листопада.

Нагадаємо, раніше Google+ вже постраждала від API, яка безперервно працювала протягом трьох років. За підсумками нового зливу даних, доступ до API закриють протягом найближчих 90 днів.

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Теги: Google Техно Інтернет
Джерело: Техно
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