Хакери не можуть зламати iPhone на iOS 12

Навесні стало відомо про спеціальний пристрій GrayKey, який розробили хакери. Він, начебто, міг зламати пароль на будь-якому iPhone. Однак, із оновленням iOS 12 смартфони Apple знову у безпеці.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на власні джерела.

Зокрема, стало відомо, що навіть GrayKey не може отримувати доступ до персональних даних користувачів iPhone. Максимум, що здатен витягнути пристрій GrayKey з iPhone – метадані та незашифровані тимчасові файли.

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Однак, як розробникам вдалось удосконалити систему захисту iOS 12 – невідомо.

Експерти припускають, що Apple могла поліпшити захист ядра, жорсткіше обмежити налаштування доступу або реалізувати в системі десяток інших захисних функцій. Зрештою, це немає особливого значення – головне, що захист працює.

Як відомо, 17 вересня Apple запустила оновлену версію операційної системи iOS 12. Окрім удосконаленого захисту, з новою прошивкою ґаджети мали стати ще швидшими та зручнішими у роботі.

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