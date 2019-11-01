Хакери зламали смартфони чиновників через уразливість популярного додатку

Хакери отримали доступ до смартфонів високопоставлених чиновників і військових із США 20 країн-союзників. Це стало можливим через уразливість популярного месенджера WhatsApp

Як передає unian.ua, доступ до телефонів їм вдалося отримати через уразливість у месенджері WhatsApp, що належить Facebook.

Деталі. Жертвами хакерської атаки стали користувачі з 20 країн, у тому числі, США, Об'єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Індії і Мексики.

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До речі, WhatsApp раніше позов на ізраїльського розробника NSO Group, звинувативши його в стеженні за користувачами.

Як пояснили у компанії месенджера, NSO Group створила програму, за допомогою якої хакери виявили уразливість WhatsApp , а згодом отримали доступ до листування користувачів (постраждали щонайменше 1400 осіб).

Жертвами атаки стали політичні діячі, правозахисники, журналісти, адвокати, а також опозиційні політики, дипломати і високопоставлені представники іноземних урядів.

При цьому NSO Group ці звинувачення заперечили. Там пояснили, що ця програма допомогла правоохоронним органам у затриманні злочинців.

Загалом, WhatsApp вже не одноразово звинувачували у витоку даних користувачів. Саме через конфлікт щодо захисту даних їхніх користувачів компанію покинув його засновник – розробник українського походження Ян Кум.

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