Характеристики процесорів Intel 11 покоління засвітилися в мережі

Компанія Intel лише нещодавно розширила модельний ряд процесорів десятого покоління. Однак мережеві інформатори вже повідомили про початок тестування перших зразків наступної лінійки "синіх" чіпів.

Продуктивність нового процесора

Цікаво Інтегрована графіка AMD виявилася кращою за дискретні GPU NVIDIA

У мережі з'явився скріншот протоколу випробувань Core i7-1185G7 в бенчмарку 3DMark Time Spy, що демонструє обчислювальну потужність інженерного зразка майбутньої новинки, передає Wccftech.

4-ядерний процесор з 8 потоками виконання працює на базовій тактовій частоті 3,0 ГГц, а результат його синтетичного тестування (CPU Score) склав 2 922 бали.



Результати тесту процесора Intel Core i7-1185G7

За даними джерела, комерційна версія чіпа зможе розганятися до 4,3 ГГц в режимі boost, і результат випробувань порівняно з прототипом виявиться помітно вище.

Графіка

Інтегрована відеокарта Intel Xe, оснащена 96 виконавчими блоками, набрала в графічному бенчмарку 1 296 балів – на 5% більше, ніж вбудоване відеоядро AMD Ryzen 7 4800U.



Характеристики вбудованої графіки

Дата анонсу

Анонс 11 покоління процесорів Intel на базі архітектури Willow Cove очікується вже в 2020 році. Мережеві інформатори стверджують, що Intel також має намір повністю перейти на вбудовану графіку Xe, продуктивність якої вдвічі вище, ніж у актуальних рішень вендора.

Точна дата випуску і вартість новинок не повідомляються.

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