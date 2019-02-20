Характеристики процесорів Intel Pentium Gold та Celeron опублікували в мережі

В плани компанії Intel на найближчий час входить анонс нових десктопних процесорів лінійки Pentium Gold та Celeron. Відзначимо, новинки ще до релізу засвітилися на сайтах європейських рітейлерів.

Як повідомляє AnandTech, дані CPU використовують 14-нанометрову мікроархітектуру Coffee Lake, підтримуються системними платами на чіпсетах Intel 300 серії (за умови оновлення прошивки UEFI) і розраховані на застосування в недорогих ПК для дому та офісу.

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Серед безлічі новинок можна виділити чіп Pentium Gold G5620, який є першим Intel Pentium з робочою частотою 4 ГГц, і Pentium Gold G5600F з деактивованим графічним ядром.

Тим, хто вирішить зібрати систему на базі другого CPU, доведеться обзавестися дискретним відеоадаптером. Короткі технічні характеристики нових рішень Celeron і Pentium наведені в таблиці.

Характеристики процесорів Intel Pentium Gold та Intel Celeron Ядра / потоки Частота, Ггц L3-кеш, Мбайт Відеоядро TDP, Вт Pentium Gold G5620 2 / 4 4,0 4 UHD 630 54 Pentium Gold G5600F 2 / 4 3,9 4 - 54 Pentium Gold G5420 2 / 4 3,8 4 UHD 630 54 Pentium Gold G5600T 2 / 4 3,3 4 UHD 610 35 Pentium Gold G5420T 2 / 4 3,2 4 UHD 610 35 Celeron G4950 2 / 2 3,3 2 UHD 610 54 Celeron G4930 2 / 2 3,2 2 UHD 610 54 Celeron G4930T 2 / 2 3,0 2 UHD 610 35

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