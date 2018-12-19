Характеристики смартфонів лінійки Samsung Galaxy S10 з'явились в мережі

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Samsung Galaxy S10: характеристики
Samsung Galaxy S10: характеристики / PhoneArena

В мережі з’явилися нові подробиці щодо флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10, які виробник поки не представив офіційно. Новинка вийде у трьох варіантах, які матимуть різний розмір та тип дисплея.

Про це повідомляє PhoneArena.

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Джерело підтвердило три моделі в серії: 6,1-дюймову базову, просунуту 6,4-дюймову версію Plus і більш доступну з плоским 5,8-дюймовим дисплеєм. Всі три моделі отримають OLED-дисплеї з роздільною здатністю 2K +. Основна камера буде подвійна у Galaxy S10 Lite і потрійна у Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10
Розміри смартфонів лінійки Samsung Galaxy S10

Розміри 6,1-дюймового Galaxy S10 складуть 148,9 x 70,9 x 7,8 міліметра, а 6,4-дюймового Galaxy S10 Plus – 157,7 x 75 x 7,8 міліметра. Дизайн у них буде майже однаковий, але виріз під камеру в дисплеї Infinity O у Galaxy S10 Plus виявиться більшим, оскільки камера подвійна.

Samsung Galaxy S10
Дисплей смартфонів Samsung Galaxy S10

Згідно з більш ранніми витокам, всі Galaxy S10 отримають екрани Infinity O з точковим вирізом під фронтальну камеру. Смартфони зможуть заряджати інші ґаджети бездротовим способом. Також відзначається вбудований під екран сканер відбитків пальців.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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