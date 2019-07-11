Характеристики та ціни процесорів Intel 10 покоління "засвітили" в мережі

В мережі вже неодноразово з'явилася інформація щодо процесорів Intel десятого покоління Comet Lake для настільних комп'ютерів. Тепер же відомо, що в сімейство увійде 13 моделей, при цьому топові i9 отримають по 10 обчислювальних ядер.

Основні характеристки процесорів Intel Comet Lake. Як повідомляє ithome, нові процесори, як і зазначалося раніше, будуть виконані за 14 +++ нанометровим техпроцесом.

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Кількість обчислювальних ядер варіюється від 4 до 10, а значення TDP – від 62 до 105 Вт в топових моделях. Однією з головних відмінностей від процесорів дев'ятого покоління повинен стати новий роз'єм LGA +1159, що прийшов на зміну LGA 1151.



Характеристики процесорів Intel Comet Lake

Ціни на процесори Intel Comet Lake. Найдоступнішим рішенням від Intel в новому поколінні повинен стати 4-ядерний Core i3-10100, що працює на частоті 3,8 ГГц з розгоном до 4,2 ГГц на всіх ядрах одночасно. Він буде коштувати 125 доларів (близько 3 200 гривень).

"Середній рівень" Core i5-10400 з 6 ядрами і базовою частотою 3,0 ГГц (розгін до 4,2 ГГц на всіх ядрах) буде коштувати 179 доларів (близько 4 600 гривень).

Флагманом лінійки стане 10-ядерний Core i9-10900KF, що працює на частоті 3,4 ГГц і підтримує розгін всіх ядер до 4,6 ГГц, а одного – до 5,2 ГГц. Якщо вірити інсайду, цей процесор буде коштувати 499 доларів (близько 12 800 гривень) – приблизно стільки ж зараз просять за Core i9-9900K.

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Дата виходу лінійки Intel Comet Lake. Очікується, що десктопні процесори Comet Lake надійдуть в продаж тільки в 2020 році.

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