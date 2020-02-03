Характеристики топового процесора Intel Core i9-10900K засвітились в мережі
Голову сімейства процесорів Intel Comet Lake-S нарешті помітили в "дикій природі". В онлайн-базі тестового пакету 3DMark виявили запис, який присвячений 10-ядерному чіпу Core i9-10900K для масової платформи LGA1200.
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Як і передбачалося, номінальна частота Intel Core i9-10900K становить 3,7 ГГц, а в режимі Turbo Boost він здатний розганятися до 5,1 ГГц, повідомляє Overclockers.
Звертаємо увагу, що молодші чіпи Comet Lake-S, наприклад Core i3-10100, були помічені в мережі ще минулої осені. З точки зору технічних характеристик вони слабо відрізняються від тих, що випускалися раніше 14-нм "каменів", тому з їх виробництвом Intel не відчуває ніяких труднощів.
Проблеми із виробництвом флагманського чіпа
Інша річ 10-ядерний Core i9-10900K, який повинен успадкувати від Core i9-9900KS звання "найкращого в світі ігрового CPU".
Короткі характеристики Intel Core i9-10900K
Згідно з наявними даними, однією з причин затримки платформи Intel LGA1200 є надмірне тепловиділення флагманського процесора. Енергоспоживання інженерних зразків з легкістю долає 300-ватну позначку, через що вимоги до системи охолодження виявляються позамежними. В останні місяці інженери Intel були зайняті підкоренням "гарячої вдачі" нового 10-ядерника.
Характеристики процесорів Intel Core 10 покоління
З короткими характеристиками майбутніх процесорів Core 10 покоління можна ознайомитися в таблиці.
|Процесор
|Ядра / потоки
|Частота, Ггц
|Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|L3-кеш, Мбайт
|TDP, Вт
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|Core i7-10700K
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|Core i7-10700
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|Core i5-10600K
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|Core i5-10600
|6 / 12
|3,3 / 4,8
|–
|12
|65
|Core i5-10500
|6 / 12
|3,1 / 4,5
|–
|12
|65
|Core i5-10400
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|Core i3-10320
|4 / 8
|3,8 / 4,6
|–
|8
|65
|Core i3-10300
|4 / 8
|3,7 / 4,4
|–
|8
|65
|Core i3-10100
|4 / 8
|3,6 / 4,3
|–
|8
|65
Дата виходу процесорів
Терміни виходу настільних процесорів Intel Comet Lake-S, а також материнських плат до них як і раніше залишаються розмиті. Джерела сходяться в одному: масова платформа LGA1200 дебютує в першому півріччі 2020 року.
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