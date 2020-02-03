Характеристики топового процесора Intel Core i9-10900K засвітились в мережі

Голову сімейства процесорів Intel Comet Lake-S нарешті помітили в "дикій природі". В онлайн-базі тестового пакету 3DMark виявили запис, який присвячений 10-ядерному чіпу Core i9-10900K для масової платформи LGA1200.

Що відомо про нові процесори Intel

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Як і передбачалося, номінальна частота Intel Core i9-10900K становить 3,7 ГГц, а в режимі Turbo Boost він здатний розганятися до 5,1 ГГц, повідомляє Overclockers.

Звертаємо увагу, що молодші чіпи Comet Lake-S, наприклад Core i3-10100, були помічені в мережі ще минулої осені. З точки зору технічних характеристик вони слабо відрізняються від тих, що випускалися раніше 14-нм "каменів", тому з їх виробництвом Intel не відчуває ніяких труднощів.

Проблеми із виробництвом флагманського чіпа

Інша річ 10-ядерний Core i9-10900K, який повинен успадкувати від Core i9-9900KS звання "найкращого в світі ігрового CPU".



Короткі характеристики Intel Core i9-10900K

Згідно з наявними даними, однією з причин затримки платформи Intel LGA1200 є надмірне тепловиділення флагманського процесора. Енергоспоживання інженерних зразків з легкістю долає 300-ватну позначку, через що вимоги до системи охолодження виявляються позамежними. В останні місяці інженери Intel були зайняті підкоренням "гарячої вдачі" нового 10-ядерника.

Характеристики процесорів Intel Core 10 покоління

З короткими характеристиками майбутніх процесорів Core 10 покоління можна ознайомитися в таблиці.

Процесор Ядра / потоки Частота, Ггц Turbo Boost Max 3.0, ГГц L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125 Core i9-10900 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65 Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125 Core i7-10700 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65 Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 – 12 125 Core i5-10600 6 / 12 3,3 / 4,8 – 12 65 Core i5-10500 6 / 12 3,1 / 4,5 – 12 65 Core i5-10400 6 / 12 2,9 / 4,3 – 12 65 Core i3-10320 4 / 8 3,8 / 4,6 – 8 65 Core i3-10300 4 / 8 3,7 / 4,4 – 8 65 Core i3-10100 4 / 8 3,6 / 4,3 – 8 65

Дата виходу процесорів

Терміни виходу настільних процесорів Intel Comet Lake-S, а також материнських плат до них як і раніше залишаються розмиті. Джерела сходяться в одному: масова платформа LGA1200 дебютує в першому півріччі 2020 року.

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