Honor MagicWatch 2: представили смарт-годинник із можливістю прийому дзвінків

Компанія Huawei представила новий смарт-годинник Honor MagicWatch 2. Ґаджет отримав низку корисних функцій, одна з яких – можливість прийому викликів.

Дизайн та основні характеристики

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Honor MagicWatch 2 доступні в двох розмірах – 42 і 46 міліметрів. Перша версія отримала екран з діагоналлю 1,39 дюйма і роздільною здатністю 454 × 454 пікселів, а друга – 1,19 дюйма з роздільною здатністю 390 × 390 пікселів.



Honor MagicWatch 2 отримав стильний дизайн

Обидві моделі мають захист від вологи та корпус з нержавіючої сталі марки 361L.

"Серцем" Honor MagicWatch 2 став фірмовий процесор Kirin A1, який розробили спеціально для натільних пристроїв. Чіп доповнений 4 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна використовувати для зберігання музики.



Honor MagicWatch 2 підтримує 15 різних режимів тренування

Основні функції

На відміну від першого покоління MagicWatch, новий смаарт-годинник отримав функцію прийому дзвінків. За допомогою вбудованого динаміка і мікрофону користувач може відповідати на вхідні дзвінки, не виймаючи смартфон з кишені. Також в Honor MagicWatch 2 передбчена підтримка Wi-Fi, Bluetooth, GPS та NFC.

Honor MagicWatch 2 дає змогу відслідковувати пульс, фази сну і 15 різних режимів тренувань, в тому числі біг, ходьбу, їзду на велосипеді, триатлон, плавання в басейні. За заявою виробника, новий смарт-годинник може забезпечити до 14 днів безперервної роботи від одного заряду.



Кольори Honor MagicWatch 2

Ціна

Honor MagicWatch 2 (версія 46 міліметрів) коштуватиме 1 199 юанів (орієнтовно 4 100 гривень)

(версія 46 міліметрів) коштуватиме 1 199 юанів (орієнтовно 4 100 гривень) Honor MagicWatch 2 (версія 42 міліметра) обійдеться покупцям в 1 099 юанів (близько 3 800 гривень)

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