Huawei Mate 30: коли представлять смартфони та що про них відомо

Після численних витоків характеристик та особливостей лінійки смартфонів Huawei Mate 30 китайський виробник офіційно повідомив дату презентації майбутніх новинок. Як виявилося, подія запланована на вересень 2019 року.

Коли представлять Huawei Mate 30? На офіційному Twitter-акаунті компанії опублікували тизер, згідно з яким Huawei Mate 30 анонсують 19 вересня в Мюнхені.

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Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

Короткий ролик не розкриває особливостей дизайну смартфонів, але інсайдер Мукул Шарма вже поділився фотографіями захисного скла для Pro-версії смартфона.

Дизайн. Судячи з фото, Huawei Mate 30 Pro отримає широкий виріз в загнутому з боків дисплеї. В області "чубчика" розмістяться фронтальна камера і допоміжні датчики.



Захисне скло Huawei Mate 30 Pro

Операційна система. Представник Google повідомив, що лінійка смартфонів Huawei Mate 30 не отримає ліцензійованої версії Android і підтримки сервісів її розробника.

Huawei, в свою чергу, заявила, що не планує відмовлятися від використання американської мобільної ОС і розглядає власну операційну систему в якості запасного варіанту, повідомляє 9to5google.

Інші характеристики. Очікується, що "серцем" Mate 30 Pro стане новітній процесор Kirin 990, який китайський вендор поки не представив офіційно. За даними джерел, новинка також отримає просунуту основну камеру.

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Не виключено, що буде представлений і варіант апарату з підтримкою 5G. Докладні специфікації смартфона виробником поки не оголошені.

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