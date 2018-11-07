Huawei потішила надрозумним планшетом за прийнятною ціною
Найближчим часом на ринок має вийти новий бюджетний планшет від компанії Huawei під назвою MediaPad M5 Youth Edition. Виробник позиціонує новинку як розумний пристрій з персональним помічником.
Так, новий планшет від Нuawei отримає алюмінієвий корпус, 10,1-дюймовим екран з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів і підтримку стилуса M-Pen Lite, пише ресурс China Review.
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Крім того, Нuawei MediaPad M5 Youth Edition процесор Kirin 659, 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті, тильну камеру на 8 Мп (f/2.0) з автофокусом і фронталку вже без автофокусу.
Нuawei MediaPad M5 Youth Edition отримає алюмінієвий корпус і 10,1-дюймовим екран
Ще гаджет зможе потішити бездротовими модулями Wi-Fi і Bluetooth, GPS-приймачем, сканером відбитків пальців, портом USB Type-C, 3,5-міліметровим аудіороз'ємом і акумулятором на 7500 мАг.
Також планшет буде оснащено лінійним масивом з чотирьох мікрофонів, які розпізнають тиху мову з відстані до 5 метрів.
Виробник позиціонує новинку як розумний пристрій з персональним помічником
Зауважимо, що Нuawei MediaPad M5 Youth Edition уже є доступним для попереднього замовлення в офіційному інтернет-магазині Huawei в Китаї за ціною у 274 долари (7,6 тисяч гривень) за WiFi-версію і у 303 долари (8,5 тисяч гривень) за модифікацію з LTE-модемом.
Нагадаємо, нещодавно компанія Нuawei представила 8-дюймовий планшет Waterplay 8. Однією з головних переваг новинки є захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.
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