Huawei потішила надрозумним планшетом за прийнятною ціною

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Huawei випустила недорогий планшет MediaPad M5 Youth Edition
Huawei випустила недорогий планшет MediaPad M5 Youth Edition / Соцмережі

Найближчим часом на ринок має вийти новий бюджетний планшет від компанії Huawei під назвою MediaPad M5 Youth Edition. Виробник позиціонує новинку як розумний пристрій з персональним помічником.

Так, новий планшет від Нuawei отримає алюмінієвий корпус, 10,1-дюймовим екран з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів і підтримку стилуса M-Pen Lite, пише ресурс China Review.

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Крім того, Нuawei MediaPad M5 Youth Edition процесор Kirin 659, 4 Гб оперативної та 64 Гб вбудованої пам'яті, тильну камеру на 8 Мп (f/2.0) з автофокусом і фронталку вже без автофокусу.

Huawei, планшет, гаджети, Нuawei MediaPad M5 Youth Edition
Нuawei MediaPad M5 Youth Edition отримає алюмінієвий корпус і 10,1-дюймовим екран

Ще гаджет зможе потішити бездротовими модулями Wi-Fi і Bluetooth, GPS-приймачем, сканером відбитків пальців, портом USB Type-C, 3,5-міліметровим аудіороз'ємом і акумулятором на 7500 мАг.

Також планшет буде оснащено лінійним масивом з чотирьох мікрофонів, які розпізнають тиху мову з відстані до 5 метрів.

Huawei, планшет, гаджети, Нuawei MediaPad M5 Youth Edition
 

Виробник позиціонує новинку як розумний пристрій з персональним помічником

Зауважимо, що Нuawei MediaPad M5 Youth Edition уже є доступним для попереднього замовлення в офіційному інтернет-магазині Huawei в Китаї за ціною у 274 долари (7,6 тисяч гривень) за WiFi-версію і у 303 долари (8,5 тисяч гривень) за модифікацію з LTE-модемом.

Нагадаємо, нещодавно компанія Нuawei представила 8-дюймовий планшет Waterplay 8. Однією з головних переваг новинки є захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.

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Теги: Ціни Техно Ґаджети Huawei планшети
Джерело: Техно
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