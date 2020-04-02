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Huawei анонсувала розумний подовжувач з функцією швидкої зарядки

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Ілюстративне фото

Компанія Huawei анонсує новий продукт в категорії інтернету речей під назвою HiLink Zhengtai Smart Power Strip. Пристрій по суті є розумний подовжувач з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт. Новинка доступна на краудфандинговій платформі в Китаї.

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Особливості ґаджета

Пристрій під назвою HiLink Zhengtai оснащено дев'ятьма роз'ємами, серед яких – 3 порти USB Type-A. Один з них забарвлений у фіолетовий колір і підтримує технологію швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт, розповідає Gizmochina. Його можна використовувати, як блок живлення для Huawei Mate 20 Pro, Mate 30, Mate Xs, P30 Pro, Nova 5 Pro, HONOR V30, MatePad Pro і інших ґаджетів.


HiLink Zhengtai Smart Power Strip

Решта шість розеток підійдуть для підключення побутової техніки з різними типами вилок. Крім того, подовжувач отримав Wi-Fi модуль Huawei HiLink і працює під управлінням операційної системи LiteOS. Команду на ввімкнення або відключення потрібного гнізда можна віддати за допомогою розумної колонки або смартфона, розширивши таким чином список функцій інших приладів з екосистеми. Керувати живленням пристроїв можна як безпосередньо, так і за таймером.

Ціна

Huawei HiLink Zhengtai Smart Power Strip вже доступний для замовлення в Китаї за ціною 18 доларів, дата початку продажів буде оголошено пізніше.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Huawei Ґаджети
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