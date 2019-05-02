Huawei готує унікальний смарт-телевізор із підтримкою 5G

Компанія Huawei активно працює над створенням свого власного розумного телевізора. За свіжими витоками, новинка отримає дисплей з роздільною здатністю 8K (це у 16 разів чіткіша якість, ніж при Full HD).

Як пише Asia Nikkei, нова модель буде оснащена підтримкою технологією 5G. Її реалізують за допомогою фірмового модему Balong 5000. Саме такий модем встановлено у смартфоні Huawei Mate 20 X 5G, а також у гнучкому смартфоні Mate X.

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Які ще фішки будуть. Як стверджують джерела, телевізор буде таким собі центром управління «розумного» будинку. Завдяки високошвидкісного інтернету 5G, до нього зможуть підключатися інші пристрої.

Коли презентують. Офіційної дати поки немає. За чутками, новинку мають представити вже в цьому році. Щодо ціни, інформації поки не надають. Для порівняння, телевізори з роздольною здатністю 8K, але без 5G, коштують від 5 до 120 тисяч доларів.

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