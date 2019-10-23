Huawei Mate X: перший гнучкий смартфон компанії офіційно надійшов у продаж – ціна

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Huawei Mate X: ціна
Huawei Mate X: ціна / gsminfo.com.ua

Китайська компанія Huawei оголосила про старт продажу свого першого смартфона з гнучким екраном Huawei Mate X. Це трапилось із затримкою у кілька місяців і наразі його можна замовити лише в Китаї.

Huawei Mate X офіційно представили у лютому цього року. Але через низку недопрацювань новинка не надходила на ринок.

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Чим унікальний? Ну, звісно ж складним дисплеєм. Екран Huawei Mate X в складеному стані має розмір 6,6 дюйма, у розкладеному – 8 дюймів.

Зі зворотного боку в складеному стані дисплей менший – з діагоналлю 6,39 дюйма. При цьому елементи управління розмістили саме на зворотному боці. Працює Mate X на флагманському процесорі Kirin 980 з підтримкою стільникових мереж п'ятого покоління. Він отримав 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Huawei Mate X

Huawei Mate X може мати три екрани

Для розблокування тут є сканер відбитків пальців, розташований на бічній грані. З роз'ємів передбачений USB Type-C на нижньому торці.

Ціна. Huawei Mate X на китайському ринку оцінили у 16 999 юанів (це 2400 доларів або майже 60 тисяч гривень). До прикладу, гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold коштує 1 980 доларів. 

Huawei Mate X

Ціна по кишені не усім 

Mate X надійде у продаж в Китаї 15 листопада. Що стосується глобальних продажів, то поки інформації немає.

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Теги: Техно Новини Техно Huawei Смартфони
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