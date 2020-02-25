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Huawei P40 та Huawei P40 Pro: коли представлять смартфони

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Ймовірний дизайн смартфонів Huawei P40 та Huawei P40 Pro / Фото з вільних джерел

Протягом кількох місяців інссайдери збирали інформацію щодо майбутніх флагманів Huawei лінійки P40 та публікували всі відомі подробиці про смартфони. Нарешті, генеральний директор бренду Річард Ю назвав офіційну дату презентації смартфонів Huawei P40.

Дата презентації

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Смартфони Huawei P40 та Huawei P40 Pro представлять 26 березня на офіційному заході, який відбудеться в Парижі, повідомляє Gizchina.

Що відомо про смартфони

Згідно з попередніми витокам, одними з ключових функцій смартфонів серії P40 стануть 10-кратний оптичний зум і використання технології Pixel Binning, що об'єднує відразу 16 сусідніх пікселів в один для отримання фотографій високої якості навіть при поганому освітленні.

В якості платформи Huawei, швидше за все, вибере Kirin 990 5G. Новинкам приписують вигнуті дисплеї з отворами для селфі-модуля і 12 ГБ оперативної пам'яті,

З чуток, виробник також відмовиться від випуску LTE-версій флагманів – вони будуть оснащуватися 5G-модемами незалежно від регіону продажів.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Huawei
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