Huawei P40 та Huawei P40 Pro: коли представлять смартфони

Протягом кількох місяців інссайдери збирали інформацію щодо майбутніх флагманів Huawei лінійки P40 та публікували всі відомі подробиці про смартфони. Нарешті, генеральний директор бренду Річард Ю назвав офіційну дату презентації смартфонів Huawei P40.

Дата презентації

Цікаво: Huawei Mate Xs: китайський виробник представив нову версію гнучкого смартфона

Смартфони Huawei P40 та Huawei P40 Pro представлять 26 березня на офіційному заході, який відбудеться в Парижі, повідомляє Gizchina.

Що відомо про смартфони

Згідно з попередніми витокам, одними з ключових функцій смартфонів серії P40 стануть 10-кратний оптичний зум і використання технології Pixel Binning, що об'єднує відразу 16 сусідніх пікселів в один для отримання фотографій високої якості навіть при поганому освітленні.

В якості платформи Huawei, швидше за все, вибере Kirin 990 5G. Новинкам приписують вигнуті дисплеї з отворами для селфі-модуля і 12 ГБ оперативної пам'яті,

З чуток, виробник також відмовиться від випуску LTE-версій флагманів – вони будуть оснащуватися 5G-модемами незалежно від регіону продажів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

