Huawei поділилася своїми здобутками за перше півріччя 2019 року

Компанія Huawei розповіла про свої здобутки у першому півріччі 2019 року. Зокрема, дохід компанії склав 401,3 мільярди китайських юанів, що на 23,2% більше порівняно з аналогічним періодом за минулий рік.

Як повідомляє прес-служба китайського бренду, діяльність Huawei залишилась стабільною в першому півріччі 2019 року, попри скандали та непорозуміння між китайським вендором та владою США.

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Що відомо про скандал з Huawei? 17 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.

Пізніше звичайний скандал із китайським вендором та урядом іншої країни переріс у справжню "торгову війну". Китайські користувачі почали бойкотувати продукцію американської компанії Apple, а купертінівці в свою чергу планують перенести складальні лінії iPhone за межі Китаю.

Окрім того, низка провідних технологічних компаній оголосила про тимчасове припинення співпраці з китайським вендором. Однак, скандал вдалося владнати, хоча деякі обмеження в Huawei поки ще залишилися.

Досягнення Huawei у першому півріччі 2019 року. Зауважимо, дохід від продажів підрозділу Huawei Carrier Business у першому півріччі 2019 сягнув 146,5 мільярдів китайських юанів зі стабільним зростанням виробництва та постачання обладнання для бездротових мереж, оптичної передачі, передачі даних, IT- та суміжних секторів.

Наразі компанія Huawei уклала 50 комерційних 5G-контрактів і поставила понад 150 000 базових станцій на ринки по всьому світу.

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Смартфони та екосистема Huawei. Постачання смартфонів Huawei (у тому числі пристроїв бренда Honor) становить 118 мільйонів одиниць, що на 24% перевищує торішні результати. Також спостерігалося швидке зростання постачання планшетів, ПК і портативних електронних пристроїв.

Huawei починає розширювати екосистему пристроїв, щоб надати більше інтелектуальних можливостей для різних сценаріїв користування. Наразі в екосистемі мобільних сервісів Huawei зареєстровано понад 800 000 розробників і 500 мільйонів користувачів у всьому світі.

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