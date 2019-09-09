Huawei представила флагманський процесор Kirin 990: характеристики та особливості чіпа

Компанія Huawei представила на IFA 2019 новий флагманський процесор Kirin 990. Окрім того, виробник опублікував відео, на якому продемонстрував можливості новинки.

Основні характеристики процесорів Kirin 990. За запевненням виробника, Kirin 990 в багатьох галузях став першим в світі. Зокрема, це перший 7-нм процесор з вбудованим 5G-модемом. Компанія також поліпшила продуктивність графічної підсистеми і енергоефективність.

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Потужність Kirin 990 5G в порівнянні з Kirin 980 зросла на 10% в одноядерному режимі і на 9% – в багатоядерному. Крім того, компанія обіцяє кращу в своєму класі енергоефективність, завдяки чому пристрої будуть працювати довше конкурентів.

Завдяки використанню передового 7-нм + EUV техпроцесу Kirin 990 5G став найкомпактнішим в галузі мобільним процесором з підтримкою 5G. Крім того, це ще й перший мобільний чіп з більш ніж 10 мільярдами транзисторів.



Характеристики процесорів Kirin 980

Завдяки вбудованому модему Balong 5000, пристрої на базі Kirin 990 5G зможуть завантажувати дані через інтернет на швидкості до 2,3 Гбіт / с при підключенні до мереж п'ятого покоління.

Kirin 990 5G також є першим флагманським чіпом з двоядерним нейроблоком (NPU) на базі архітектури Da Vinci, який включає в себе великі і маленькі NPU-ядра. Перші забезпечують високу продуктивність і енергоефективність при виконанні важких обчислювальних операцій, в той час як другі, вперше використовуються в індустрії та відповідають за виконання завдань з наднизьким енергоспоживанням.

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Kirin 990 (5G) – це перший у світі SoC 5G, який дозволяє кінцевим користувачам отримати доступ до мереж 5G на початковому етапі їхньої комерціалізації. Щоб забезпечити оптимальний рівень користування 5G у всіх сценаріях та розширити можливості використання смартфонів, Kirin 990 (5G) підтримує підвищену продуктивність і енергоефективність, ШІ-обчислення, а також процесор обробки зображень,

– зазначив очільник компанії Річард Ю.

Особливості процесорів Kirin 990. Окрім того, компанія Huawei опублікувала відео з демонстрацією обчислювальної потужності і можливостей штучного інтелекту нового флагманського процесора Kirin 990. За запевненням виробника, чіпсет дозволяє обробляти відео на мобільних пристроях так, як ніколи раніше.

Як Kirin 990 обробляє відео – дивіться ролик

У короткому тізері показано, що Kirin 990 здатний аналізувати людей на відео і попіксельно "вирізати" їх. Це дозволяє замінити фон на будь-який інший і навіть видалити небажані об'єкти з кадру. Більш того, їх можна переставляти місцями і розмивати задній план в уже знятому ролику.

Головні особливості процесорів Kirin 990 – дивіться відео

В яких простроях з'являться нові чіпи? Не виключено, що показані у відео функції дебютують в Huawei Mate 30, який представлять 19 вересня. Новий процесор також буде встановлений в гнучкому Mate X.

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