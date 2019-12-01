Huawei представила потужний роутер із підтримкою NFC

Компанія Huawei представила перший в світі роутер із NFC-приймачем для швидкого парування пристроїв. Новинка цікава не лише високою продуктивністю, але й доступним цінником.

Особливості

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Родзинкою Huawei A2 стала можливість швидкого сполучення пристроїв за допомогою бездротового стандарту NFC, повідомляє.

Таким чином, роутер дозволяє відмовитися від складного сканування кодів доступу при налаштуванні обладнання.



Huawei A2 отримав стильний дизайн

Все, що потрібно буде зробити користувачеві для підключення, – розблокувати смартфон, активувати NFC і прикласти ґаджет до верхньої кришки роутера. Після цього відбудеться підключення до Wi-Fi мережі без вказівки логіна і пароля.

Основні характеристики

Huawei A2 оснащений процесором з тактовою частотою 1,4 ГГц. Роутер підтримує дводіапазонну передачу сигналу 2,4 ГГц і 5 ГГц, причому 5-гігагерцовий варіант доступний в двох виконаннях: низько- та високочастотному. Передбачено шість незалежних підсилювачів сигналу.

Максимальна швидкість бездротової передачі даних становить 2134 Мбіт/с. Маршрутизатор захищений від злому і DDOS/DOS-атак і передбачає можливість створення "чорних" списків MAС-адрес для блокування пристроїв.



Huawei A2 має надійний захист з'єднання

Дата виходу та ціна

Вартість новинки становить 57 доларів (орієнтовно 1 400 гривень за курсом станом на 1 грудня 2019 року). Старт продажів роутера заплановані на 1 грудня.

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