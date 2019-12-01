Huawei представила потужний роутер із підтримкою NFC

297 Читать новость на русском
Huawei A2: характеристики та ціна роутера / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei представила перший в світі роутер із NFC-приймачем для швидкого парування пристроїв. Новинка цікава не лише високою продуктивністю, але й доступним цінником.

Особливості

До теми: Xiaomi представила розумну настільну лампу: особливості та ціна

Родзинкою Huawei A2 стала можливість швидкого сполучення пристроїв за допомогою бездротового стандарту NFC, повідомляє.

Таким чином, роутер дозволяє відмовитися від складного сканування кодів доступу при налаштуванні обладнання.


Huawei A2 отримав стильний дизайн

Все, що потрібно буде зробити користувачеві для підключення, – розблокувати смартфон, активувати NFC і прикласти ґаджет до верхньої кришки роутера. Після цього відбудеться підключення до Wi-Fi мережі без вказівки логіна і пароля.

Основні характеристики

Huawei A2 оснащений процесором з тактовою частотою 1,4 ГГц. Роутер підтримує дводіапазонну передачу сигналу 2,4 ГГц і 5 ГГц, причому 5-гігагерцовий варіант доступний в двох виконаннях: низько- та високочастотному. Передбачено шість незалежних підсилювачів сигналу.

Максимальна швидкість бездротової передачі даних становить 2134 Мбіт/с. Маршрутизатор захищений від злому і DDOS/DOS-атак і передбачає можливість створення "чорних" списків MAС-адрес для блокування пристроїв.


Huawei A2 має надійний захист з'єднання

Дата виходу та ціна

Вартість новинки становить 57 доларів (орієнтовно 1 400 гривень за курсом станом на 1 грудня 2019 року). Старт продажів роутера заплановані на 1 грудня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Спікер російської Думи погрожує Україні втратою "низки областей"
сьогодні
5411
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Побутова техніка Huawei
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
30 листопада 22:09 Хто такий Борис Патон: біографія та цікаві факти із життя видатного українського науковця
Анастасія Можаровська 1367
29 листопада 21:02 Смартфони 2019 року із найкращою камерою – рейтинг DxOMark
Єва Шварц 1096
28 листопада 13:31 Найкращі флагманські смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11678
28 листопада 10:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
2577
27 листопада 18:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 7524
Новини
Більше новин
Залиште відгук