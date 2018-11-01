Huawei представила смарт-годинник Honor Watch Magic: характеристики та ціна

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Honor Watch Magic: характеристики, ціна
Honor Watch Magic: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei представила свій перший флагманський смарт-годинник під брендом Honor. Новинка отримала назву Honor Watch Magic та кілька цікавих функцій.

Про це повідомляє Ferra.

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Смарт-годинник отримав 1,2-дюймовий круглий AMOLED-дисплей. Як стверджує Huawei, це одні з найбільш тонких смарт-годинників на ринку, адже їх товщина складає 11 міліметрів.

Honor Watch Magic
Honor Watch Magic став першим годинником під брендом Honor 

Годинники працюють на двох чіпсетах для помірного та інтенсивного навантаження. Час автономної роботи досягає 7 днів на одній зарядці. Окрім того, годинники можуть безперервно відстежувати пульс в режимі реального часу.

Серед корисних функцій Honor Watch Magic варто відзначити стрес-монітор, поради щодо здорового сну та поради із техніки дихання, аби знизити частоту пульсу.

Honor Watch Magic
Honor Watch Magic отримав 1,2-дюймовий дисплей

Також Honor Watch Magic отримав модуль NFC, GPS + Beidou + ГЛОНАСС, барометр і електронний компас.

Honor Watch Magic
Ціна Honor Watch Magic

Huawei планує представити Honor Watch Magic для міжнародного ринку в січні 2019 року. У Китаї продажі почнуться з 1 листопада 2018 року. За спортивну модель доведеться викласти 899 юаней (близько 3 500 гривень), а класична версія коштуватиме 999 юаней (близько 3 900 гривень).

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Теги: Huawei Техно Ґаджети Ціни
Джерело: Техно
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