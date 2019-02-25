Huawei представила тонкі та легкі ноутбуки MateBook 13: характеристики та ціна

Huawei в рамках виставки MWC 2019 представила лінійку ультрабуків MateBook 13. Всі моделі лінійки отримали тонкий корпус, продуктивну начинку та дисплей із тонкими рамками.

Дисплей та дизайн. Як повідомляє 4PDA, Huawei MateBook отримав 13-дюймовий дисплей з роздільною здатністю WHQD (2560 x 1440 пікселів), колірним охопленням 100% sRGB і яскравістю 350 ніт. Еран новинки займає 88% площі передньої панелі. Версія з сенсорним дисплеєм додатково прикрита захисним склом Gorilla Glass. Товщина корпусу в складеному стані – 14,9 міліметра, а вага – 1,28 кілограма.

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Основні характеристики. Під "капотом" лептопа, в залежності від конфігурації, встановлений 4-ядерний процесор Intel Core i5-8265U з частотою до 3,9 ГГц або Core i7-8565U (до 4,6 ГГц). За графічні можливості пристрою відповідає вбудована відеокарта Intel UHD 620 або дискретна NVIDIA GeForce MX150. Об'єм оперативної пам'яті LPDDR3 з частотою 2133 МГц становить 8 ГБ, SSD-накопичувача з інтерфейсом PCI-Express – 256 або 512 ГБ.



Huawei MateBook 13 отримав тонкі рамки навколо дисплея

На корпусі Huawei MateBook 13 розмістилися два роз'єми USB Type-C і комбінований 3,5-міліметровий аудіоджек для навушників з мікрофоном. Додатково передбачено фірмовий аксесуар MateDock 2 для підключення зовнішнього монітора по HDMI або VGA.

Мультимедійні можливості представлені вбудованими стереодинаміками, двома мікрофонами, підтримкою технології Dolby Atmos і відтворенням 4K-відео.



Huawei MateBook 13 – тонкий та легкий ноутбук

У список бездротових інтерфейсів Huawei MateBook 13 входять модулі Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) і Bluetooth 5.0. Клавіатура з ходом клавіш 1,3 мм оснащена підсвічуванням. Також ультрабук оснащений NFC-модулем для швидкої синхронізації зі смартфоном – досить торкнутися ґаджетом корпусу лептопа, щоб передати на останній фото, відео або виділений текст з буфера обміну.

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За безпеку даних і розблокування ноутбуків відповідає сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. Акумулятор забезпечує до 10,3 години відтворення відео. Підтримка функції швидкої зарядки дає змогу за 15 хвилин збільшити автономність пристрою на 2,5 години.



Huawei MateBook 13 має вбудований сканер відбитків пальців

Дата виходу і ціна. Huawei MateBook 13 у Європі надійде у продаж вже 26 лютого. Вартість новинки стартуватиме з позначки 999 євро (близько 30 600 гривень), а модель в топовій комплектації обійдеться в 1 399 євро (близько 42 800 гривень).

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