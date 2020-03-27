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Huawei Sound X: компанія представила глобальну версію розумного помічника

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Huawei Sound X: характеристики / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei представила міжнародну версію фірмової бездротової колонки Sound X. Розумна акустика створена в співпраці з компанією Devialet, яка випускає аудіосистеми преміум-класу.

Функції

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Крім функції відтворення аудіо, смарт-колонка спрощує взаємодію з компонентами розумного будинку за допомогою голосового управління.

Технологія Huawei Share забезпечує швидку синхронізацію зі смартфоном за допомогою чіпа NFC, а для відповіді на вхідний дзвінок по гучному зв'язку передбачена функція активації відповідного режиму одним дотиком.


Huawei Sound X отримала цікавий дизайн

Новинка оснащена панеллю керування, що працює на базі прошивки EMUI 10.1. Технологія SAM здатна адаптувати вихідний сигнал відповідно до характеристик динаміка і мінімізувати спотворення звуку.

Характеристики

Колонка отримала два 3,5-дюймових сабвуфера потужністю 60 Вт і шість випромінювачів з діаметром мембрани 1,5 дюйма, які сумарно "видають" 48 Вт.

Конструкція Push-Push забезпечує нерухомість корпусу навіть при відтворенні інтенсивних басів. Для зниження рівня стиснення і часу затримки аудіосигнал може передаватися за допомогою інтерфейсу Wi-Fi замість Bluetooth.


Huawei Sound X примітна високою якістю звуку

Дизайн

Зовнішній вигляд Huawei Sound X був відзначений журі конкурсу 2020 German iF Design Award. Верхня глянцева частина колонки виготовлена ​​з використанням процесу вакуумної гальванізації, що забезпечує підвищену якість прийому і передачі бездротового сигналу, а триколірний індикатор створює "ефект калейдоскопа". Вага пристрою становить 3,5 кілограма.

Дата виходу

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Реліз глобальної версії Huawei Sound X запланований на літо 2020 року в низці країн, список яких буде оголошено виробником пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Huawei Новини Техно Техно Побутова техніка
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