Huawei випустить спеціальну святкову версію смартфонів Mate 20 і Nova 4

97 Читать новость на русском
Нові версії Huawei P20 і Mate 20
Нові версії Huawei P20 і Mate 20

Цей рік був доволі успішним для компанії Huawei. Адже серії Huawei P20 і Mate 20 показали хороші продажі. Huawei продала 16 мільйонів смартфонів серії P20 і 5 млн смартфонів Mate 20.

Як пише видання gizchina, щоб відсвяткувати це досягнення, компанія випустить спеціальні святкові версії смартфонів Mate 20 і Nova 4.

Читайте також:  Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна

Так, спеціальна версія Mate 20 буде у смарагдовому кольорі з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті. Нова версія Nova 4 буде у кольорі Secret Red (секретний червоний).

Huawei випустить спеціальну святкову версію смартфонів Mate 20 і Nova 4

Святкові смартфоні 

Обидві моделі отримали спеціальний відмітний логотип на тильній панелі, що інформує про рекордний продаж смартфонів.

Обидві версії надійдуть у продаж в Китаї 1 січня. Партія буде обмеженою.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші ігри 2019 року
сьогодні 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1082
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
28 грудня 15:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1611
Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
27 грудня 17:05 Смартфон Honor 10 Lite надійшов у продаж в Україні: характеристики і ціна
2058
Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
26 грудня 18:02 Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані
1042
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1849
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 5846
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук