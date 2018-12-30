Huawei випустить спеціальну святкову версію смартфонів Mate 20 і Nova 4

Цей рік був доволі успішним для компанії Huawei. Адже серії Huawei P20 і Mate 20 показали хороші продажі. Huawei продала 16 мільйонів смартфонів серії P20 і 5 млн смартфонів Mate 20.

Як пише видання gizchina, щоб відсвяткувати це досягнення, компанія випустить спеціальні святкові версії смартфонів Mate 20 і Nova 4.

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Так, спеціальна версія Mate 20 буде у смарагдовому кольорі з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті. Нова версія Nova 4 буде у кольорі Secret Red (секретний червоний).

Святкові смартфоні

Обидві моделі отримали спеціальний відмітний логотип на тильній панелі, що інформує про рекордний продаж смартфонів.

Обидві версії надійдуть у продаж в Китаї 1 січня. Партія буде обмеженою.

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